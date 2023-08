En Mayenne, une chapelle abrite un véritable chêne et a été construite suite à une incroyable légende

Cette semaine, France Bleu Mayenne vous emmène en vadrouille dans toute la Mayenne, à la recherche d'une trouvaille . Et derrière cette trouvaille se cache une histoire. Ce vendredi, nous sommes à Vimartin-sur-Orthe, dans le sud-est de la Mayenne, tout prêt de la Sarthe. C'est là où se trouve une chapelle du XVIIe siècle, la Chapelle du Chêne où trône un véritable chêne au milieu de l'église.

ⓘ Publicité

À lire aussi Découvrez l'histoire de la stèle et des parachutages sur le site du Panama à Fougerolles-du-Plessis

À lire aussi Un Charity Shop à Pré-en-Pail-Saint-Samson pour venir en aide aux animaux

L'histoire d'un seigneur et d'un bœuf en furie

La chapelle est imposante, posée au milieu du petit hameau isolé. On ne peut pas la louper depuis cette petite route à quelques kilomètres de Vimartin-sur-Orthe. Chaque matin et chaque soir, Roland Renard ouvre et ferme la chapelle. L'histoire de ce chêne part d'une légende. "C'était un prêtre qui était poursuivi par un taureau", raconte Roland Renard, ancien maire de Saint-Martin-de-Connée (là où se tient la chapelle et avant que la commune ne fusionne), "il a imploré le chêne et le taureau n'était plus en furie". Alors, visiblement, la légende implique un seigneur d'Averton, peu catholique, et un bœuf un peu énervé, mais la finalité est la même. Le miracle se serait bien produit, le bœuf s'est calmé et serait parti. Cette légende est même représentée sur les vitraux de la chapelle.

Roland Renard est le seul à avoir les clés de la chapelle, c'est lui qui ouvre et qui ferme l'édifice chaque jour. © Radio France - Alexandre Frémont

Le vitrail avec la légende du bœuf représentée dans le troisième macaron. © Radio France - Alexandre Frémont

De nombreux cahiers de septembre se remplissent

Depuis cette histoire, de nombreux pèlerins viennent se recueillir au sanctuaire, construit à l'endroit même du miracle, comme promis par le seigneur d'Averton. Avec l'afflux de pèlerins et les nombreux dons, le sanctuaire devient une chapelle, inaugurée en 1899. Et encore aujourd'hui, les pèlerinages se multiplient sur le site et chacun dépose un petit objet au pied du chêne. Il y a des fleurs, des cadenas, des mots, des paires de chaussettes et même des chaussures. "Des gens qui sont allés à la guerre sans doute et qui ont laissé leurs sabots", commente Roland, "il y a plein de chapelets aussi qui sont restés accrochés et qu'on laisse". Devant les grilles du chêne, plusieurs cahiers de prières se remplissent chaque année, Roland les change régulièrement. "Protégez notre famille, protégez les amis, il y a de tout, un cahier comme ça, ça fait une année ou presque", explique le maître des lieux.

Devant les grilles du chêne, plusieurs cahiers de prières se remplissent chaque année, Roland les change régulièrement. "Protégez notre famille, protégez les amis, il y a de tout, un cahier comme ça, ça fait une année ou presque", explique le maître des lieux.

Des centaines de plaques de remerciement sur les murs

Sur les murs de la chapelle, on trouve aussi des plaques de remerciement, certaines datent d'avant 1900, des médailles de guerre et un coin avec de nombreuses béquilles regroupées. "Ce sont sûrement des gens qui ont eu des guérisons et qui ont apporté leurs béquilles, on en enlève le moins possible, mais ça en fait pas mal ici", décrit Roland Renard.

Et le nombre de dons est tellement important que grâce à ça, en plus des aides de la Région et du département, la façade de la chapelle a pu être rénovée cette année.

Les plaques de remerciement sur les murs de la chapelle fleurissent par centaine. © Radio France - Alexandre Frémont

De nombreuses médailles de guerre sont exposées sur les murs de la chapelle. © Radio France - Alexandre Frémont

De nombreuses béquilles sont installées dans un coin de la chapelle. © Radio France - Alexandre Frémont

La chapelle est imposante sur la place de l'ancienne commune de Saint-Martin-de-Connée. © Radio France - Alexandre Frémont