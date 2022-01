En Normandie, Max Lemonnier est un des rares samouraïs français

Depuis 45 ans, Max Lemonnier, habitant de Goupillières dans l'Eure, pratique les arts martiaux et c'est aujourd'hui un des rares samouraïs français France. En 2023, il partira au Japon parfaire sa formation et acquérir son cinquième dan dans cet art ancestral.

Il a commencé par le karaté à l'âge de neuf ans et, à son retour de son service militaire en Allemagne, Max Lemonnier aiguise sa passion pour les arts martiaux et découvre le sabre, "ça fait quarante-cinq ans que j'apprends" explique l'Eurois de 67 ans qui pratique le iaido, "l'art du sabre de sortir le sabre et de couper en le sortant", le iaijutsu, "l'art de se défendre et d'attaquer avec le sabre sorti en prenant des positions bien définies", le kyudo "le tir à l'arc avec un arc excentré de 2,05 mètres qui permet de faire du tir à genoux, debout ou à cheval" et le naginata "la lance avec la lame courte que les femmes japonaises utilisaient pendant le Moyen- Âge" détaille-t-il avant d'enchaîner : "Savoir m'habiller, de faire l'ikebana (l'arrangement floral, NDLR), l'art du pliage, l'art du thé, me servir de deux sabres, de l'éventail, vous apprenez tout ça pour devenir un vrai samouraï, il n'y a pas que le sabre qui existe".

Pour être un bon samouraï, la liste des connaissances à maîtriser est longue Copier

Le sabre, c'est la continuité de votre esprit et de votre être. Vous avez une relation avec le ciel et la terre - Max Lemonnier

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une passion qui lui est venue, "par la lecture, par quelques films en noir et blanc comme Les Sept Samouraïs d'Akira Kurozawa avec qui Toshino Mifune est devenu une star du cinéma japonais" avant une rencontre avec celui qui deviendra son maître, son professeur, son "sensei" Kenzo Fukuma "pour réaliser mon rêve" dans les années 70. "J'ai une bibliothèque énorme sur toute l’histoire du Japon, j'ai des parchemins, j'ai des estampes" détaille-t-il. D'ailleurs, dans son salon, trône une réplique d'une armure de samouraï du XIVe siècle. Il est d'ailleurs toujours en contact avec la famille de Kenzo Fukuma : "Ils suivent mes péripéties en France".

La précieuse réplique d'armure du XIVe siècle dans le salon de Max Lemonnier (détail) © Radio France - Laurent Philippot

Devenir samouraï, un long apprentissage

Patience et rigueur ont été les maîtres mots de la formation de Max Lemonnier, "jai reçu quelques coups de bâton au début", avant de transmettre à son tour son savoir : "J'ai eu une école pendant vingt-cinq ans" avance-t-il, il a d'ailleurs le logo de son école tatoué dans le dos, avant d'expliquer ce qu'est un samouraï : "C'est l'homme qui sert et il y a plusieurs catégories de samouraï : l'homme de base avec un sabre, le samouraï un peu plus élevé avec deux et le samouraï qui sert le seigneur et qui est à sa droite".

Un jour j'ai dit à mon professeur : "Mais quand est-ce qu'on arrête d'apprendre ? " Il m'a dit le jour de ta mort". Je ne suis pas près d'arriver au bout du chemin - Max Lemonnier

REPORTAGE - Max Lemonnier est un des rares samouraïs français Copier

Un voyage au Japon en 2023

Depuis cinq ans, Max Lemonnier prévoit d'aller au Japon, sur l'île d'Hokkaido pour passer son cinquième dan technique. Le voyage est programmé en 2023, avec son épouse. Une occasion de voir leur fils installé au Japon où il a trouvé l'amour. Mais il faudra auparavant au samouraï normand dépoussiérer sa technique et retrouver les gestes. La Ville de Bernay a proposé de mettre à disposition du restaurateur, qui vient d'ouvrir son entreprise de chef à domicile, un dojo une à deux heures par semaine, pour reprendre l'entraînement.