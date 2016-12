On en parlera en 2017 : de quoi l'année sera-t-elle faite en Franche-Comté ?

Une année électorale, une année très sportive avec le Tour de France... Et aussi : le festival de musique de Besançon soufflera ses 70 bougies, les nouvelles thermes de Salins-les-Bains ouvriront et les éoliennes tourneront. Premier aperçu de 2017 en Franche-Comté.

France Bleu n'a pas de boule de cristal, mais peut vous assurer que certaines personnalités et certains événements feront l'actualité en 2017 : année électorale, économique, sportive, culturelle, écologique, gastronomique... Suivez le guide.

Ils ou elles feront l'année 2017

Députée-maire LR de Morteau, Annie Genevard est une proche de François Fillon, vainqueur de la primaire de la droite. 2107 sera une année clé pour celle à qui l’on prête un avenir ministériel si son candidat entre à l’Elysée. "Ne vous emballez", prévient-elle en souriant, "ce soutien ne porte pas la certitude d’un destin ministériel", même si cette enseignante de formation (lettres classiques) ne refuserait pas, par exemple, le poste de ministre de l’éducation nationale. Que lui souhaiter pour 2017 ? "Une bonne santé", pour affronter la dureté de la vie politique et "l’alternance politique" bien-sûr.

D'autres rencontres à venir :

le cuisinier mystère qui fera de Besançon une ville étoilée

Thibaut Pinot : une année complète et réussie

les handballeuses de l'ESBF voient grand

Jean Pierre Laurent, président d'Opale, société de Fontain, spécialisée dans le développement de projets éoliens

Ça se passera en 2017

Les thermes de Salins-les-Bains vont voir le jour : plus grands, plus beaux, plus modernes qu'avant, afin d’attirer davantage de monde. L’objectif est de passer de 2500 à 4000 curistes et d’attirer plus de visiteurs hors de la région. C’est pourquoi l’espace de cure est complété par des activités ludiques et esthétiques. Un partenariat est également passé avec une société qui fabrique des soins à base de pinot noir de Gevrey Chambertin. Le maire de Salins, Gilles Beder, regrette seulement de ne pas avoir trouvé l’équivalent avec des vins du Jura.

D'autres événements à vivre en 2017 :