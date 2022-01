En Périgord, "Canard" peut aussi être un prénom

Le service de l'Etat civil de Périgueux a publié ce lundi, la liste des prénoms donnés en 2021. En tête des prénoms les plus donnés : Anna et Iris chez les filles et Jules chez les garçons. Mais certains parents font aussi dans l'originalité.

On connaissait Donald, prénom anglo-saxon, porté notamment par l'ex président des Etats-Unis. Mais "Canard", c'est beaucoup moins commun. C'est pourtant le prénom attribué à un petit garçon en 2021 à Périgueux. On ne sait pas s'il s'agit de son premier prénom ou du deuxième ou troisième. Mais "Canard" figurera bien sur son état civil. Il fait partie des 1513 enfants nés en 2021 à Périgueux, soit 89 enfants de moins qu'en 2020.

Palmarès des prénoms les plus donnés : Anna, Iris et Jules

En tête des prénoms les plus donnés l'année dernière à Périgueux : Anna et Iris chez les filles et Jules chez les garçons. Chez les filles, Jade, Lya, Alice, Emma, Lou, Louise et Mia sont également populaires. Chez les garçons, Gabin, Gabriel, Maël, Léo et Noé ont également la cote. Mais les services de l'Etat civil ont également recensé des prénoms plus originaux. Des prénoms anciens font leur retour comme Josiane et Geneviève, et Gaston et Ferdinand. Il y a aussi ceux qui donnent dans le prénom composé : Marie-Louise, Paul-Henri ou Jean-Antoine.

Des prénoms originaux aussi

Enfin il y a bien sûr des prénoms qui font référence à des séries ou des films : "Renesmée" (héroïne de Twilight), "Kaleesy" (en référence peut-être à la princesse Daenerys, la Khaleesi de Game of Thrones), "Vaïana", prénom tahitien qui est aussi celui de l'héroïne du film d'animation La Légende du bout du monde ou encore "Tokyo" prénom attribué à une petite fille et peut-être inspiré de La Casa de Papel.

Palmarès des prénoms dits "originaux" dressé par l'Etat Civil de Périgueux. Les services municipaux précisent que "ce palmarès est composé à la fois de prénoms anciens, ayant des origines étrangères, dits classiques, et de prénoms dont les origines sont parentales."

Prénoms féminins (y compris 2e, 3e prénom)

A : Aéliana, Aëlya, Afnane, Ahsokatano, Aïko, Alaïa, Alba, Albana, Alcilia, Alixia, Allayema, Alycéa, Amaia, Amaya, Ana-Martha, Angéline, Anja, Anne-Marie, Antinéa, Anthonietta, Antonine, Aoky, Apolyne, Ariane, Artémis, Assile, Arzhela, Athéna, Attéa, Aura, Aurora, Ayanah, Ayla, Azéla, Azylis

B : Blanche, Blue, Bozena, Bryanna, Britany

C : Camila, Candice, Carène, Carlita, Cassidy, Cassiopée, Chanaël, Chisom, Circé, Claraé, Cléréa, Constance, Cyriane, Cyrienne

D : Daiym, Daniella, Daphné, Dayanna, Débora, Diane, Diem, Djeanna, Djena, Domitilde

E : Edith, Effy, Elaïna, Elèanor, Eleyna, Elisabetha, Eliana, Eliyana, Eloha, Ellyn, Elohim, Elyane, Elym, Emilia, Emy-Rose, Emma-Rose, Enéa, Evana, Ezhélie

F : Fakhar, Fanny, Framboise, Francisca, Furaha

G : Gabriela, Gaby, Gaïa, Garance, Gemma, Geneviève, Gina, Gisèlvie, Georgia-Rose, Gwënola

H : Hanna, Hazel, Heather, Helmina, Horeb, Hui Ly

I : Iléna, Ily, Inna, Ionela, Irena, Isra, Israe

J : Jalänne, Jasmine, Joséphine, Josiane, Josyanne, Joy, Joye, Judith

K: Kaleesy, Kamila, Katalëya, Kathel, Kélia, Kenly, Khadija, Kinaya

L: Laïa, Layana, Lebrielle, Leela, Leïnana, Léona, Leonore, Lexa, Léxa, Lexy, Léya, Liawenn, Lindsey, Linoa, Lolane, Lora Metiodeva, Luciana, Lumi, Lune, Lydia, Lyla-Rose, Lyra, Lyziana, Lyv

M: Maddy, Madden, Madelaine, Maëllya, McElroy, Maeve, Mahïna, Malavanh, Malïa, Malya, Malyah, Manatea, Manelle, Marie-Louise, Marie-Octavia, Marie-Tiya, Marjo, Marta,

Maryem, Marylou, Maycinda, Mayla, Mayssa, Maxine, Melina, Mélody , Méloë, Melwen, Mendy, Meral, Meriem-Thizin, Meryl, Meyline, Milana, Mila-Rose, Milëa, Milouda, Miya, Mléyâh, M’Mah, Morgana, Murphy, Myrah, Myriam

N: Nala, Namary, Nathalie, Naya, Ndemengane, Nefes, Nency, Noella

O: Olwena, Orana,

P: aucun prénom en P

R: Rafaëla, Réka, Renesmée, Rhita, Riley, Ritej

S : Sakina, Sallinger, Saphia, Saraswati, Saskia, Schaynèse, Shanone, Sharenn, Shayroude, Sélina, Sidonie, Sienna, Sinaïa, Sinaya, Sinilia, Siyanna, Soanne, Soatiana, Sofïa, Sohane, Sohanne, Sonia, Sonja, Sophie, Sora, Souhade, Sowaille, Star, Stellina, Sublyme, Syna

T : Tahys, Taïka, Tallin, Tamani, Tennessy, Théa-Gnanh, Thëalys, Thémis, Tiphaine, Tressy,Tiyana, Tokyo, Tylia, Tyliane

U:

V :Vaïana, Valentina

W Waïna, Wendy, Wijdane

X /Y Yaël, Yassranya, Yéléna, Yüna

Z : Zahra, Zaïnab, Zeïna, Zélya

Prénoms masculins (y compris 2e, 3e prénom)