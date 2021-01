En Périgord pour l'épiphanie, un boucher crée une galette aux ris de veau

Elle s'appelle la Tourte des Rois et trône en majesté dans la vitrine de la boucherie charcuterie de Thierry Baillet et de son fils Tanguy. Elle a tout d'une galette, la pâte feuilletée, la fève et même la couronne des rois qui l'accompagne. Mais l'intérieur peut dérouter celui qui s'attend à trouver de la crème d'amande. Car cette galette-là est salée, remplie de la chair de deux viandes et de ris de veau braisés. Thierry Baillet a fait appel aux conseils avisés d'un pâtissier pour faire sa pâte feuilletée, mais pour le reste, il a pris quelques libertés avec la tradition.

La galette des rois aux ris de veaux accompagnée de sa ribambelle de schtroumpfs © Radio France - Valérie Déjean

Son fils Tanguy, a voulu y rajouter une note bleue, celle des fèves schtroumpfs. Il y en a une collection complète, là aussi comme chez certains pâtissiers. Si vous voulez les dix, il faut y revenir. Mais visiblement ceux qui y ont goûté n'ont pas besoin de se faire prier. Les commandes affluent. Une vingtaine de galettes sont vendues chaque jour. Thierry Baillet vous conseille de la déguster tiède, accompagnée d'une petite salade. Et si en plus vous avez la fève Schtroumpf, l'année 2021 devrait démarrer sous les meilleurs auspices en vous sacrant monarque de la Tourte des Rois.