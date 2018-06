La ville de Tours lance son appel à candidature pour trouver son futur sapin de Noël qui sera érigé Place Jean Jaurès en décembre prochain. Pour postuler, il faut remplir un certain nombre de critères. Un manière d'apporter un peu de frais et de glace à notre quotidien....

Tours, France

C'est un peu déroutant alors que le thermomètre flirte avec les 30°, et pourtant la Ville de Tours est à la recherche de son grand sapin de Noël, installé chaque année place Jean Jaurès. La municipalité recherche un bel arbre, d’une hauteur d’environ 17 / 18 mètres. Il faut qu'il soit accessible pour permettre son abattage et son transport, à la charge de la Ville. Les propriétaires de beaux et grands sapins qui souhaiteraient voir exposer leur « roi des forêts » sont ainsi appelés à se manifester auprès de la Ville de Tours. Les critères de sélection du « candidat » sont les suivants :

Conifère de genre « Picea » ou « Abies » (Epicéa ou sapin)

Hauteur totale de 16 à 20 mètres

Aspect esthétique : silhouette équilibrée, feuillage dense, ne présentant pas de « trous » ou d’irrégularités importantes dans la ramure.

Pour voir exposer son « roi des forêts » en plein centre, rien de plus simple : il suffit d’adresser un mail (Mail : s.rouleau@tours-metropole.fr) ou un courrier au service Parcs et Jardins de la Ville de Tours. Merci de décrire succinctement l’arbre proposé et son environnement, de préciser les coordonnées du donateur (nom, adresse, téléphone et/ou e-mail) et l’adresse où se situe le sapin (si elle diffère de celle de son propriétaire) et de joindre impérativement, à l’envoi, 2 ou 3 vues photographiques permettant d’apprécier l’arbre proposé.