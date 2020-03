En plein confinement : cette azuréenne court un marathon sur son balcon

Une azuréenne de Saint-Jeannet vient de boucler un marathon.. sur son balcon. Confinement oblige, elle s'est lancé ce pari fou et a tenu jusqu'au bout. Récit de cet incroyable moment sportif et positif.

Quand confinement rime avec Marathon !! Certes, les règles sont strictes pour les sportifs : pas plus d’un kilomètre de footing ou une heure d’effort par jour. Mais quand on est un pro de la suée, le temps devient vite long. Une sportive azuréenne, Gladys, coach de fitness et habituée des trails au baou de Saint-Jeannet a donc répondu favorablement a un défi lancé sur internet.

"On nous proposait un marathon confiné chez nous. Soit dans ses escaliers, soit sur un tapis de course ou bien sur un balcon, j'ai choisi de le faire sur mon balcon de 6 mètres de long" Gladys

L'azuréenne s'est donc chaussée de ses baskets ce dimanche 22 mars et devant son mari a enchainé les allers-retours pour boucler les 42 kilomètres 195 en à peine cinq heures. Mais surtout elle a réalisé : plus de 7.000 tours.

Ecoutez Gladys qui évoque son marathon achevé sur son balcon Copier

"J'ai eu quelques douleurs aux genoux et des chevilles parce que j'ai multiplié les virages." Gladys

L'azuréenne ressort satisfaite de son exploit : "mon mental est renforcé, je me dis que si je suis capable de faire ça, je peux prendre sur moi et rester confinée, patiente"

Pour suivre les aventures de Gladys, il existe un compte Instagram, on peut y accéder en cliquant ici.

La montre de Gladys qui atteste de l'exploit - Gladys