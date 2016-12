VIDÉO - Des lumières de Noël pour un hiver moins long en Puisaye

L'esprit de Noël est bien vivant à Sougères-en-Puisaye (Yonne). Depuis près de 30 ans, la famille Pautrat, qui habite un petit hameau, illumine son jardin et sa maison. Et les gens font des kilomètres pour voir ça.

Tous les ans, en décembre c’est comme ça dans le hameau de Chauminet, à Sougères-En-Puisaye (Yonne) : la maison de Jacques et Corinne Pautrat brille et scintille. Il y a des étoiles jaunes et blanches, des guirlandes, une pluie de lumières rouges et vertes. Plus de 120 guirlandes différentes soit 11 000 ampoules, mais aussi cinq lasers et trois crèches, qui brillent tous les soirs, entre 18h et 22h, et même jusqu’à 1h du matin le soir du réveillon de Noël.

"Je le fais pour que le monde soit heureux"

Jacques, ancien agriculteur aujourd’hui conducteur de ramassage scolaire, met un mois à tout installer et il préfère ne pas compter combien ça lui coûte. "Ça m’apporte beaucoup de bonheur. Et puis mon plaisir, c'est que les gens viennent voir les décorations. C’est ma récompense. Je le fais pour tout le monde, que tout le monde soit heureux de voir ça."

Tout a commencé en 1988, à la naissance de leur fille Claire. "On a planté son premier sapin de Noël devant la maison. Et on l’a décoré. D’année en année j’ai commencé à décorer autour du sapin et nous voilà arrivé, 28 ans plus tard, à plus de 120 décorations différentes" dit-il avec une petite pointe de fierté. Il reconnait dans un sourire qu’il les aime toutes bien, ses décorations. Des décors qui célèbrent la nativité, autrement dit, vous ne trouverez pas ici de père Noël joufflu et de rennes au nez rouge.

Plus de 800 personnes

Les curieux viennent de toute la région pour admirer cette féérie de Noël. Ils étaient plus de 800 l’an dernier ! Et ils ont tous, invariablement, le sourire. "C’est magnifique ! Éblouissant !" explique ce couple venu de Saint-Sauveur, à quelques kilomètres. "On nous en avait parlé, alors on est passé. Et on ne le regrette pas ! Il y a des couleurs différentes, de formes différentes, et ça donne un super beau résultat !". Un peu plus loin, une grand-mère admire la crèche avec sa petite fille : "je viens chaque année, pour le plaisir des yeux" glisse-t-elle à voix basse. "Et puis en plus, il y a l’accueil", renchérit cette autre dame, "c'’est formidable".

Des lumières, du chocolat, des sourires

Car pour Corinne et Jacques, il ne suffit pas de décorer. Ils accueillent chaque visiteur avec des papillotes et un large sourire communicatif. Une fois dans le mois, ils offrent même du vin chaud et des beignets, grâce à l’aide de leurs voisins.

Plus de 120 guirlandes différentes. © Radio France - Delphine Martin

Aujourd’hui âgée de 28 ans, Claire, la fille pour qui tout a commencé, est toujours aussi admirative de la démarche de ses parents. "C’est surtout une fierté, je suis très fière d’eux. Et en plus, l’hiver est moins long. Car on habite à la campagne, loin de tout le monde. Et du coup, on voit du monde sans arrêt. On est bien là, le soir, tous ensemble !"

Les illuminations de Chauminet sont à voir tous les soirs jusqu'au 8 janvier.

Des décorations qui célèbrent la nativité. © Radio France - Delphine Martin