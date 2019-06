En quête d'identité gastronomique, le département de la Mayenne lance son propre gâteau, le M

Le M, le gâteau made in Mayenne

Département Mayenne, France

Après la tourte mayennaise, le M est la nouvelle spécialité du département. La présidente de la fédération des boulangers-pâtissiers de la Mayenne, Sandrine Ribot, nous parle de ce gâteau : "une recette avec des pommes, du pommeau, de la farine et du beurre et pour le croquant, il faut venir le goûter pour savoir ce que c'est !" .

Un gâteau qui vient combler un manque chez les commerçants : "souvent les gens viennent dans les magasins et nous demandent 'qu'est-ce qui est mayennais ?' 'Qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous ?' Et du coup il n'y a rien. Alors on s'est dit qu'on allait relever le challenge".

Un projet accompagné par le département de la Mayenne. Son président, Olivier Richefou, y voit l’occasion de renforcer une stratégie d’attractivité territoriale démarrée il y a plusieurs mois : "la Mayenne a besoin d'attirer de nouveaux habitants, il faut que nous-mêmes on soit fier de notre département. Cette stratégie de marque répond à cet objectif et puis, la marque Mayenne, c'est pour diffuser le nom du département pour qu'on donne envie à des gens dans d'autres territoires. Ce gâteau est un excellent vecteur de communication".

Un gâteau que les Mayennais et les Mayennaises pourront bientôt déguster dans les 18 boulangeries de la fédération.

Voici la liste des magasins pour y acheter le M :

• HERCE GOURMAND MAYENNE

• FANOUILLET Sébastien MESLAY DU MAINE

• LA P'TITE ZOÉ RICARD Franck SAINT FORT

• CHARLOT MONTSURS ST CENERE BOULANGERIE

• CHAUVIN Grégory QUELAINES ST GAULT

• BOULANGERIE PICQUET AZE

• LA PETITE BOUL’ANGE RIBOT Hervé LAVAL

• MC GOURMANDISES MONTIGNE LE BRILLANT

• LE PAIN DORE ST GEORGES BUTTAVENT

• LA TENTATION T BERTHEVIN

• BOULANGERIE DION COSSE LE VIVIEN

• AUX DELICES DE LASSAY - GAULARD Mickaël LASSAY LES CHATEAUX

• BOULANGERIE DUVAL FOUGEROLLES DU PLESSIS

• VANCILLI Anthony COSSE LE VIVIEN

• BOULANGERIE JULES LAVAL

• AUX DELICES CHATILLONNAIS CHATILLON SUR COLMONT

• YOHANN ET PAMELA DUTERTRE CHÂTEAU GONTIER

• DU SEL AU SUCRE MOREAU Michel LAVAL