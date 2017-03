En rade de Brest, neutralisation de 33 bombes ce jeudi après midi

33 bombes découvertes dans le goulet de Brest en février seront déplacées ce jeudi matin avant d'être neutralisées dans la rade plus tard dans la journée. Elles représentent 400 tonnes de TNT.

Les engins explosifs seront relevés dès 8h30 ce jeudi puis transportés vers le point de pétardement situé plus loin dans la rade. C'est le chasseur de mines l'Aigle qui orchestre les opérations avec les démineurs brestois. Une opération qui aurait déjà dû avoir lieu le 23 février dernier mais qui avait été reportée en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Le chasseur de mine tripartite L'Aigle © Maxppp - maxppp

La navigation est réglementée en rade de Brest le temps des opérations

Le contre-minage des 33 bombes aura lieu entre 13h00 et 16h00. La navigation et les activités nautiques et subaquatiques sont réglementées toute cette journée du 9 mars en rade et dans le goulet de Brest. Des arrêtés ont été pris pour prévenir tout risque de dommage aux personnes et aux biens pendant les opérations de relevage, de déplacement et contre-minage.

Des risques d'accident dans un rayon de 2 kilomètres

Les explosions sous-marines peuvent engendrer de graves blessures corporelles dans un rayon de 2 kilomètres et c'est pour cette raison que les autorités demandent aux plaisanciers et à tous les pilotes d'embarcation d'éviter le secteur de la rade de Brest ce jeudi 9 mars.