Amnéville, France

Watson devait reprendre les pronostics ce jeudi pour le match de l'Equipe de France contre le Danemark (16h). Problème : l'otarie du zoo d'Amnéville, fan de foot et de grandes compétitions, n'est toujours pas disposée à donner son avis sur les prochains matches. L'animal-star avait déjà partagé ses pronostics il y a quatre ans pour le Mondial 2014. Même chose pour l'Euro 2016, avec plus ou moins de succès. Mais cette année, pour la Coupe du monde 2018, il va falloir patienter encore un peu.

"Malheureusement, il est en rut et il est très intéressé par ses femelles", déplore Marion Cabrol, responsable pédagogique au zoo d'Amnéville. Il n'est plus du tout intéressé ni par le poisson, ni par les exercices et encore moins par les pronostics. On est obligé d'annuler. Il va falloir attendre que cette période de rut se termine."

"Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça : la tête focalisée sur Maya", rapporte Marion Cabrol, responsable pédagogique du zoo d'Amnéville - Thomas Grangeat - Zoo d'Amnéville

Le zoo d'Amnéville espère que cela arrivera avant les quarts de finale et que la France sera toujours en compétition. Selon Marion Cabrol, "il faudra attendre encore une ou deux semaines, au moins. "

"Pendant les périodes de rut, Watson perd énormément de poids. Il est tellement occupé à courtiser ses femelles, qu'il en oublie même de manger. Alors, tirer au sort, vous pensez bien qu'on en n'est plus là du tout."

Selon la responsable pédagogique, il n'y a rien à faire. "Chez les otaries, on essaie de développer le contact, la complicité avec les soigneurs. Mais là, Watson est bloqué sur une de ses otaries qui s'appelle Maya. Il reste toute la journée avec."

"Je pense que la pauvre Maya commence à en avoir un peu marre".

"Nous, on ne peut rien lui demander, il n'est pas du tout réceptif, poursuit Marion Cabrol. "On le laisse un peu tranquille avec ses femelles. Dès que la période de rut sera passée, on pourra envisager de continuer les exercices et de reprendre contact avec lui. Mais là, il est vraiment très très fixé sur ses femelles. Cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça : la tête focalisée sur Maya."