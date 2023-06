En Sarthe, ils ont les 24 Heures du Mans, en Mayenne on dispute les 24 Heures de la bille

Ce week-end des 17 et 18 juin 2023, 135 candidats venus de tout le Sud-Mayenne s'affrontent dans 45 équipages à Courbeveille près de Cossé-le-Vivien pour les traditionnelles 24 Heures de la bille. Les membres de l'équipage se relaient toutes les 2 heures pour tenir 24 heures comme chez nos voisins sarthois sur un circuit plus court qu'au Mans : 60 mètres de terre et de sable installé à hauteur d'homme. Les règles sont simples : il faut lancer la bille et placer une petite voiture là où elle s'est arrêtée.

ⓘ Publicité

loading