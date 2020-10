En Savoie, Nadège vous aide à créer votre profil sur les sites de rencontres

Nadège Cartier, journaliste, installée en Savoie à Saint-Jean-La-Porte, est aussi la créatrice de "parle-moidamour.com" . Il s'agit d'un site permettant à ceux qui s'inscrivent sur des sites de rencontres de créer le bon profil pour faire... les bonnes rencontres. Les prestations sont échelonnées de 99 euros pour la création du profil jusqu'à 349 euros pour réaliser aussi les photos de profil. Elle peut aussi donner des conseils lors de la rédaction des premiers messages échangés avec d'autres personnes inscrites sur les sites de rencontres.

"Un profil bien fait est un profil bien complété !", explique Nadège Cartier, la créatrice de Parle-moi d'amour.com Copier

Que proposez-vous sur ce site au nom si particulier ?

Contrairement à ce que pas mal de gens pourraient croire, ce n'est pas un site de rencontres ! Ce n'est pas un concurrent de "Meetic", de "Disons Demain" et de tous les sites qui existent aujourd'hui. Je propose une prestation de services. Quand des hommes ou des femmes souhaitent s'inscrire sur un site de rencontres, ils se retrouvent parfois démunis quand il faut écrire leur profil. Ils peuvent être désarçonnés face à cette page blanche. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine là. Avec ma plume, je me propose de les assister pour écrire ce profil et le rendre intéressant.

Quelles sont les clés d'un profil réussi ?

Un bon profil c'est d'abord un profil complet. Sur les sites de rencontres, trop de gens marquent seulement trois mots comme par exemple : "je suis quelqu'un d'honnête, attentionné et plutôt charmant". C'est trop peu et ça ne décrit pas vraiment la personne. Trop de gens laissent aussi un profil sans photo ou avec des photos de mauvaise qualité.

Ensuite, plus on en dit sur soi, plus on va être attractif. L'idée n'est pas de dévoiler tous ses petits secrets évidemment, ni de tout dire de sa vie privée. Mais il faut en dire suffisamment pour que la personne en face puisse se dire : "tiens, cette personne là semble me correspondre car on a énormément de points communs".

Je crois que tout le monde a en lui un potentiel de séduction mais qu'il ne dévoile pas forcément. Je vais donc aider à dévoiler cette facette de chacun.