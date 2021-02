En Seine-et-Marne : une Saint-Valentin ... au supermarché !

Une rencontre romantique ... dans les allées d'un supermarché ! C'est ce qu'a proposé la coiffeuse Carine Lopes à ces clients ce samedi 13 février dans deux grandes surfaces de Seine-et-Marne. Munis de sacs fabriqués spécialement, les célibataires inscrits à l'opération "L'amour est dans le sac" ont pu se reconnaître et échanger un moment.

Une initiative de la "dame des coeurs"

Celle qu'on surnomme "la dame des cœurs" organise depuis cinq ans des rencontres entre les clients célibataires de son salon, situé à Grisy-Suisnes (77). Mais cette année, crise sanitaire oblige, ce n'est pas possible. Alors Carine Lopes a décidé d'organiser les rencontres ... dans des supermarchés.

Le sac que Carine Lopes a fait faire spécialement pour l'opération © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Les restaurants, les bars, les cinémas sont fermés ... Donc au lieu d'imaginer tout ce qu'on ne pouvait plus faire, j'ai pris le problème à l'inverse : j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait toujours faire", explique Carine Lopes, "C'était très important de maintenir ces rencontres car il y a une vraie détresse sentimentale, quelle que soient les âges, après un an à rester enfermé chez soi à cause de la crise sanitaire."

Dominique, l'une des participantes à l'opération "L'amour est dans le sac". © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'importance du contact humain

Dans les allées du Carrefour de Pontault-Combault, on reconnaît les célibataires de Carine à leur sac de course. Parmi eux, il y a Christelle. Petite robe, talons et boucles d'oreille, elle s'est fait belle pour l'occasion.

"J'ai trouvé l'initiative vraiment intéressante", explique-t-elle, "On ne peut plus ni faire des sorties, ni aller boire un verre dans un pub, ni aller danser en boîte de nuit alors aujourd'hui, c'était vraiment une opportunité de rencontrer quelqu'un !'

Christelle, l'une des participantes à l'opération "L'amour est dans le sac" © Radio France - Mathilde Bouquerel

Car comme l'affirme Paul, lui aussi participant à l'opération, rien ne remplace une vraie entrevue : "Sur un site de rencontre, on peut retoucher ses photos, mentir sur son âge ... Là c'est plus authentique. On est dans la vraie vie."

En tout plus de 120 personnes étaient inscrites à l'opération. Et Carine Lopes compte bien renouveler l'expérience prochainement.