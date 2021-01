En slip dans la neige, les joueurs du Castres Olympique font le buzz

Les joueurs du Castres Olympique font le buzz sur les réseaux sociaux. Dans des photos et vidéos, on les voit profiter des flocons de neige qui tombent pour faire une bataille de boules de neige... ou encore, pour se promener en slip !

Les rugbymens du Castres Olympique apprécient visiblement la neige, et ils le font savoir sur les réseaux sociaux. On les voit profiter de la poudreuse dans plusieurs photos et vidéos postées ce mardi 5 janvier, sur Instagram notamment. On y voit les joueurs en train de faire une bataille de boules de neige sur le terrain de leur centre d'entraînement... ou encore en train de se promener en slip. Les publications, relayées sur plusieurs réseaux sociaux, ont été partagées des milliers de fois.

Une épaisse couche de neige recouvre le terrain d'entraînement des joueurs du CO ce mardi.