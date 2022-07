En slip et sans complexe, un Nîmois vise le titre de Monsieur Ordinaire France

L'homme le plus ordinaire de France sera peut être Gardois. Ce samedi, ils sont dix à concourir en slip pour l'élection de Monsieur ordinaire France, à Capbreton (Landes). Et parmi eux, Damien, un nîmois de 26 ans. Ce gros fêtard et rugbyman amateur adore poser en slip de bain. Et ça tombe bien, c'est la marque australienne, Budgy Smuggler qui organise le concours. Elle vend des slips très prisés des rugbyman.

Pour ce kinésithérapeute et demi d'ouverture au club d'Alès (Gard), la devise est claire : "jamais sans mon slip". Un crédo que Damien applique religieusement. "C'est hyper important, sur une journée au moins tu es à l'aise. Tu relâches les cuisses, t'es tranquille" plaisante le Gardois. Une passion qu'il partage notamment avec son colocataire. "On s'offre des slips entre colocs, je crois que j'en ai huit ou neuf" confie Damien.

Damien pose en slip au Barjoe avec le burger "Monsieur Ordinaire", spécialement créé pour lui - Damien Vives

Au delà du confort, c'est aussi l'état d'esprit derrière ces slips qui l'a conquis. Le concours dénonce la pression autour de l'image corporelle, notamment des corps bodybuildés dans les magazines.

Pour Damien, c'est surtout dédramatiser l'image des corps extrêmement musclés Copier

Sa candidature à Monsieur Ordinaire France, c'est parti d'une blague entre potes. "Manque de bol" comme il dit, sa photo du porté Dirty Dancing en slip l'a envoyé en finale. Prochaine étape, s'exhiber en slip devant 200 personnes à Capbreton. Le Nîmois va devoir passer quatre épreuves décalés devant le jury, notamment un défilé avec des ailes d'ange confectionnées par ses soins. Damien est presque impatient, en tout cas il sait qu'il va bien rigoler.

Un concours mais surtout une occasion de faire la fête explique Damien Copier

A la clef de cette finale, un contrat de mannequinat d'un an avec la marque Budgy Smuggler, un panneau d'affichage dans la ville du vainqueur et un voyage en Australie en 2023 pour participer à l'élection de Monsieur Ordinaire Monde. Mais ça, le Gardois ne préfère pas encore y penser.