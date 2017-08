En stage dans les Landes, le judoka Teddy Riner casse son lit

La dernière nuit de Teddy Riner à Soustons n'a sans doute pas été la meilleure ! Le judoka français, double médaillé olympique et huit fois champion du mode, a cassé son lit mercredi soir... ou plutôt, le lit a cédé sous son poids...

Teddy Riner va surement se souvenir de son séjour au Centre Sportif de l'Isle Verte, à Soustons. Le judoka était en stage depuis le 10 août et jusqu'à ce jeudi pour préparer les Mondiaux, qui auront lieu du 28 août au 3 septembre.

Mercredi soir, le judoka de plus de 130 kilos a cassé son lit et a posté une vidéo sur twitter pour raconter sa mésaventure. Plusieurs lattes ont tout simplement cédé sous son poids ! Ce n'est pas une première pour le double champion olympique, qui a déjà dormi avec des lattes en moins lors du stage de l'équipe de France à Soustons en 2015.

Mais le séjour de la star s'est très bien déroulé. "On a été aux petits soins avec lui et on ne le regrette pas du tout. C'est un gars simple et facile à vivre" précise William Rebeyrotte, directeur du centre de l'Isle Verte.