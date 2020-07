En Suisse, le canton de Neuchâtel hisse des drapeaux de couleur représentant la situation du Covid19

Le canton de Neuchâtel en Suisse a décidé d'adopter le principe des drapeaux de couleur, comme à la plage, pour informer la population sur la progression de la pandémie du coronavirus Covid 19.

A compter de ce mercredi 8 juillet, la population pourra voir sur le château de Neuchâtel, des drapeaux : bleus, jaunes, oranges ou rouge en fonction de la situation sanitaire dans le canton.

En outre le médecin cantonal poussera la coquetterie jusqu'à porter une cravate à la couleur du drapeau du jour !

Les jours derniers dans le canton voisin du Jura, les autorités sanitaires ont placé en quarantaine pour dix jours 360 élèves et leurs 50 professeurs après la découverte de plusieurs cas. Les écoles secondaires des petites communes des Breuleux (environ 1.600 habitants) et de la Haute-Sorne (quelque 7.000 habitants), situées non loin de la frontière française au nord-ouest de la Suisse, ont fermé la semaine passée.

Le nombre de cas de contaminations au Covid-19 a connu une légère augmentation au cours de la semaine passée dans la Confédération helvétique, dépassant plusieurs jours d'affilée la barre des 100 par jour alors que la contamination s'était stabilisée bien en-dessous de ce cap depuis plusieurs semaines.

Les autorités fédérales ont donc décidé de nouvelles mesures pour assurer la protection sanitaire de la population, notamment le port du masque obligatoire dans les transports public, qui entre en vigueur lundi. Au total, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont recensé 32.268 cas confirmés (+70 entre samedi et dimanche derniers) depuis le début de la crise pour 1.686 décès.