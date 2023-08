En tenue de cheerleader, ils remportent le prix du public au championnat du monde de lancer de tongs à Lacanau

On ne pouvait pas les rater. Parmi le millier de personnes rassemblées sur la plage du Moutchic à Lacanau ce 6 août pour la vingtième édition du championnat du monde de lancer de tongs , une famille originaire de Chatou dans les Yvelines a remporté le prix du public grâce à son déguisement.

"On est sur un costume de cheerleader à peu près en taille 8 ans" et donc impossible à enfiler, s'amuse Agathe, 28 ans, qui l'a donc directement accroché sur ses vêtements. "On a aussi les pompons assortis, de toute beauté !", souligne la jeune femme. "Il faut savoir que c'est quand même des tenues qui viennent directement des Etats-Unis", insiste Laurence, la mère de famille. "On les a retrouvées dans les placards de la maison de vacances" de Lacanau, "et on s'est dit que c'était maintenant ou jamais !"

"Un très bon moment en famille"

La famille a pris la décision de participer au championnat du monde de lancer de tongs sur un coup de tête, en arrivant à Lacanau pour les vacances ce week-end. "Après le repas, on a été dans le jardin, les enfants ont pris la tong et là, on a vu tout de suite que ça pouvait le faire. On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et c'est monté crescendo, d'où les tenues ... L'engouement a été général", sourit Laurence, qui parle d'un "très bon moment en famille".

"On a eu un passage compliqué, mais je pense que c'est à cause du vent", ironise Jeanne, 21 ans, en duo avec son frère Félicien parmi les 59 équipes inscrites au concours. S'ils n'ont pas réussi à se passer la tong sans la faire tomber, le jeune homme a cerné la technique : "Projection de la jambe vers l'arrière, vers l'avant et à la fin, on lâche les chevaux ... en évitant le claquage". "C'est vraiment rigolo", s'amuse tout sourire leur grand-mère Jacqueline, "bientôt 80 ans" et venue du Strasbourg. L'année prochaine, ils seront là, "et entraînés", conclut-elle.