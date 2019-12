En Vendée, avant Noël, c'est le rush pour le curé de Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte, France

Avant Noël, les curés sont partout, notamment en Vendée, à Fontenay-le-Comte où François Bidaud dirige la paroisse. La dernière semaine de décembre, il a enchaîné les rencontres avec les plus jeunes dans les écoles et les collèges catholiques, a choisi les chants des messes de Noël et a assisté aux répétitions des chorales. Le prêtre prend même le temps de rendre visite aux malades et aux personnes isolées, notamment pour le sacrement du pardon, un rituel pour certains fidèles avant les fêtes. Mais le plus gros du travail l'attend.

"Il y a une petite montée d'adrénaline"

Avant les quatre messes de Noël organisées à la paroisse, dès ce vendredi soir, "il y a une petite montée d'adrénaline", reconnaît François Bidaud. Car même s'il est habitué, il y a toujours "le stress de l'organisation" à gérer, et il faut être à la hauteur, notamment pour l'homélie, le discours de la messe, très attendue à Noël. Il a choisi le thème de la paix cette année, "à l'étranger bien-sûr, mais aussi en France, où il y a certaines tensions". Autour de la réforme des retraites ? "Disons que je ne suis pas sûr de la citer en tant que telle, en tout cas on aura une petite pensée pour tous les Franciliens qui auront réussi à rejoindre leurs familles vendéennes".

Pour l'abbé, la fatigue se fait sentir. "Je serai heureux de prendre quelques jours pour souffler entre le 29 décembre et le 2 janvier", reconnaît-il. Des vacances bien méritées.