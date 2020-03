En Vendée, face au confinement, Mamie Olive, 93 ans, fait tout sur Internet

Une semaine après le début du confinement pour éviter la propagation du coronavirus, rien n'a changé dans la vie d'Olive Chartier, 93 ans - ou presque. Certes, ses quatre enfants, sept petits-enfants, quatre arrières-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils ne peuvent plus venir lui rendre visite à Saint-Jean-de-Monts, mais la nonagénaire, qui ne sort plus de chez elle à cause d'un handicap depuis quelques temps, rompt l'isolement grâce à Internet. Avec sa tablette et son téléphone portable, elle sait tout faire : elle reste en contact avec ses proches, se fait livrer ses courses, s'occupe de ses papiers...

"Elle m'a appris à payer mes impôts en ligne"

Peu de nonagénaire maîtrise aussi bien Internet. Mamie Olive, comme on l'a surnomme, a même un profil Facebook sur lequel elle écrit à des amis, commente certaines publications... Elle utilise aussi le moteur de recherches Google pour se tenir informée de l'actualité.

L'un de ses arrières-petits-fils, Emmanuel, 41 ans, est épaté. "Elle m'a appris à payer mes impôts en ligne", explique le Vendéen, qui était plutôt réticent. Sa grand-mère est un exemple : "Tout le monde est en panique face au confinement, mais elle c'est son quotidien en fait, elle trouve des solution à ses problèmes !"