Les élus de la Garnache ont décidé de jouer la carte de l'humour en réalisant une vidéo pour inciter un médecin à s'installer sur la commune. Le clip rencontre un grand succès sur Internet, et trois médecins se sont manifesté.

La Garnache, France

Comme de nombreuses communes rurale, la Garnache doit faire face à la pénurie de médecins généralistes. Aujourd'hui, on y compte l'équivalent de 2,5 médecins pour soigner les 5 000 habitants. Face à ce manque et pour anticiper des départs, le conseil municipal a décidé de réaliser une vidéo avec l'aide de la troupe de théâtre locale. Et plutôt que de lancer un "classique" appel à l'aide, les élus ont pris le contre-pied en misant sur l'humour. Jugez plutôt...

En un mois, la vidéo a cumulé plus de 80 000 vues et a été partagée plus de 2 700 fois. Les premiers effets ne se sont pas faits attendre : trois médecins ont déjà contacté la mairie, en vue d'une éventuelle installation.