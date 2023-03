EN VIDEO : Princesse, le grand caniche noir d'Orléans défile au salon de l'agriculture

Princesse et sa maîtresse Nadège Baillargeaux au salon de l'agriculture

Nadège Baillargeaux donne un dernier coup de brosse à l'épaisse toison poilue de Princesse "avec de la laque ça donne plus de volume mais c'est interdit en concours" explique-t-elle. Princesse, c'est un grand caniche noir de trois ans, naît près d'Orléans dans l 'élevage canin de Nadège Baillargeaux et de sa mère, François Baillargeaux.

ⓘ Publicité

C'est son titre de championne de France de sa catégorie qui lui a permis d'accéder à un concours canin au Salon de l'agriculture . La chienne concourt dans la catégorie "chiens de compagnie", elle affronte donc des chihuahuas, des carlins, des cavaliers king-charles.... "ça va être folklorique ! " s'amuse Nadège.

"Elle adore défiler sur le ring !"

Princesse, de son nom complet Princesse-Cherie de Cybele des Can'tzu, porte bien son nom d'après sa maîtresse "elle adore être brossée, et défiler sur le ring". Depuis toute petite, la chienne a été habituée aux concours, à la foule : "elle est vraiment détendue, je n'emmènerais jamais de chien stressé. Les chiens qui sont ici sont heureux d'être là, ils aiment défiler" explique l'éleveuse et toiletteuse orléanaise.

Nadège Baillargeaux donne un dernier coup de brosse à Princesse avant son entrée sur le ring © Radio France - Juliette Gloria

Princesse fait partie des plus grands chiens de sa catégorie, une taille qui pourrait la desservir selon Françoise Baillargeaux "Le jury est très subjectif, le classement se fait souvent en fonction des goûts personnelles des jurés, qui préfèrent les plus petits chiens". Les mannequins à quatre pattes sont évalués sur plusieurs critères : leur morphologie, la qualité du poil, leur dent, la position de leur queue et leur docilité.

Princesse passe la première phase de sélection mais n'ira pas plus loin, "ça n'est pas grave, et puis notre princesse était le plus beau caniche du salon !" retiennent ses maîtresse, qui repartent le sourire aux lèvres.

loading