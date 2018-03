Un vieux poste de télévision noir et blanc des années 60, peut-être pas en état de marche, a été vendu pour 160 euros aux enchères ce vendredi 9 mars à Dijon. Il a été acheté par un fan de Johnny Hallyday qui a enchéri sur internet.

Dijon, France

Un objet insolite était vendu aux enchères à Dijon hier après-midi à la salle des ventes de la maison Cortot-Vregille-Bizouard. Un vieux téléviseur des années 60, de marque Philips. Tout à fait banal en apparence, et peut-être même plus en état de marche. Mais un objet qui est passé entre les mains de Johnny Hallyday, qui en avait fait cadeau à un ami.

Philippe Javelet, clerc à la salle des ventes, en raconte l’histoire : « ce téléviseur provient de la succession du général Revault d’Allonnes, qui était le chef de corps de Johnny Hallyday, lorsqu’il faisait son service militaire au 43è régiment blindé d’infanterie de marine. Il s’était lié d’amitié avec lui et un jour, le chanteur lui avait offert un téléviseur ».

Pas d'enchères dans la salle

C’est l’histoire qui s’est transmise dans la tradition familiale du militaire, et qu’aucune preuve matérielle ne vient étayer. L'objet faisait l'objet hier après-midi d'une vente spéciale vintage, design et collections. Mis à prix 100 €, il n’a pas suscité l’intérêt du public de la salle des ventes « je n’en voit pas l’intérêt, et puis que ça soit Johnny, ça ne m’intéresse pas », commente une femme. Un homme ajoute : « j’aime bien Johnny Hallyday, mais je ne suis pas un grand fan. Maintenant, j’aime bien le vintage, mais pas une télé comme ça. Je ne suis pas fan de ces objets-là ».

Personne dans la salle n'a poussé les enchères, rapidement menées par Maître Hugues Cortot. Le téléviseur de Johnny, mis à prix 100 euros, a été acheté pour 160 euros (plus les frais), par un acquéreur en ligne.