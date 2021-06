Encore un gagnant au Loto dans le Finistère, il empoche 1,5 million d'euros

Les gains au Loto n'en finissent plus de pleuvoir sur le Finistère ! Alors qu'on vient de retrouver, ce vendredi, qui a remporté plus de 230.000 euros à Rosporden, un nouveau joueur vient de remporter 1,5 million au tirage de mercredi après les 4 millions à Audierne fin avril.

Il tombe des millions d'euros en ce moment dans le Finistère, grâce au Loto ! Ce vendredi, on vient de retrouver qui a remporté plus de 230.000 euros à Rosporden, au tirage du 15 mai, après plus de quinze jours de mutisme. Un jeune couple, qui avait un abonnement, vient de découvrir que c'est lui qui a empoché le magot après l'appel lancé par la FDJ.

1,5 million mercredi dans un autre point de vente physique du Finistère

A cette occasion, on apprend également qu'un autre joueur dans le département vient d'empocher un million et demi d'euros au tirage du mercredi 2 juin. Il y avait trois millions en jeu, et deux personnes en France ont trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance (33-34-25-3-26 et 6). Selon les informations de France Bleu Breizh Izel, ce ticket a été validé dans un bureau de jeu physique dans la département, mais le gagnant ne s'est toujours pas fait connaître auprès de la FDJ. Elle refuse donc de dire où le ticket a été validé.

Trois gains énormes en à peine plus d'un mois dans le Finistère

Ces deux gains importants s'ajoutent à celui encore plus gros, quatre millions d'euros, remporté fin avril à Audierne par un couple qui jouait au Loto depuis peu.