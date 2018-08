Précigné, France

"La première fois j'étais surprise, la deuxième, on commence à s'habituer" raconte Sylvie Grégoire, propriétaire du tabac-presse Le Balto, à Précigné, près de Sablé. C'est la deuxième fois en deux ans que l'un de ses clients gagne 500.000 euros en jouant à un jeu à gratter !

Un client habitué

C'est un client qui achète régulièrement des jeux de grattage. "Il rentre chez lui, et un peu plus tard il revient me voir et me dit : 'j'ai gagné 500.000 euros'', explique Sylvie Grégoire. "Ça ne fait pas le même effet la deuxième fois. Mais bon j'étais contente pour mon commerce, pour cette personne. C'est fantastique, quoi".Le gagnant compte "gâter ses proches et peut-être acheter une maison".

Une probabilité très faible que cela arrive deux fois au même endroit

Le Balto de Précigné doit porter chance. En septembre 2016, c'est une Sarthoise qui avait remporté la même somme à un jeu de grattage. "Elle continue d'acheter des jeux de grattage aujourd'hui" sourit Sylvie, qui compte sur ce nouveau gain pour attirer les clients. Pour avoir 500.000 euros au jeu Cash, par exemple, c'est "deux tickets sur douze millions. Et moi, ça m'est arrivé deux fois en deux ans ! Jamais deux sans trois" conclut Sylvie Grégoire.