Encore une maison à vendre pour 1 euro à Saint-Chamond

Saint-Chamond, France

C'est sans aucun doute l'affaire du siècle. La mairie de Saint-Chamond propose jusqu'à ce vendredi d'acheter une maison pour un euro. Il s'agit là d'un dispositif qui existe depuis 2001, et qui a permis à la mairie de vendre déjà 10 maisons pour un euro. Une vente très avantageuse, mais sous certaines conditions.

Un cahier des charges à respecter

Ces maisons sont toutes regroupées dans le quartier de Saint-Ennemond, le quartier historique de Saint-Chamond. Les 10 maisons vendues à un euro l'ont été uniquement à condition que les nouveaux propriétaires respectent un cahier des charges bien précis.

"Ils ne s'agit pas de faire n'importe quoi, la rénovation doit se faire avec des matériaux nobles, les volets doivent être en bois et la cohérence du bâtiment doit être respectée", explique Nicole Forest, élue au patrimoine de la ville.

Des travaux à prévoir

Pas question non plus de repeindre en jaune fluo la façade de la maison. "En revanche pour l'intérieur, les propriétaires sont beaucoup plus libres", assure Nicole Forest. La maison actuellement en vente jusqu'à ce vendredi fait partie de l'ancienne Collégiale Saint-Jean Baptiste de la ville.

Pour les propriétaires, ces ventes de maisons à un euro sont l'occasion d'acquérir du patrimoine unique, à condition de procéder à des travaux. "Quand nous avons acheté la maison voilà 5-6 ans, il a fallu absolument tout refaire", commence Cheryn Bouissière.

Cheryn y vit avec son mari et leurs deux enfants, et elle adore sa maison idéalement située sur la commune de Saint-Chamond, avec vue sur le Pilat.