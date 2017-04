Enfer du Nord : une bière pour le Paris Roubaix

Sylvain Delhaye brasseur à Quérénaing a imaginé une blonde à 6° qu'on pourra déguster sur tout le parcours du Paris Roubaix mais surtout à Wallers Arenberg pour accompagner le passage des cyclistes à la Trouée d'Arenberg.

Dans sa petite brasserie Terre et Traditions de Quérénaing, Sylvain Delhaye aime innover, l'agriculteur brasseur a déjà produit de la bière au piment, au chocolat plus récemment, et il avait déjà proposé une bière événementielle pour la coulée des 3 nouvelles cloches de Wallers Arenberg. Du coup avec la mairie de la célèbre Trouée d'Arenberg et du Pont Gibus il a imaginé une bière légère et rafraichissante de 6° qu'il a baptisé Enfer du Nord. 3300 litres brassés et qu'on pourra retrouver sur l'ensemble du parcours chez des cavistes à partir de Compiègne et puis surtout à Wallers Arenberg.

Au niveau design la bouteille affiche une petite corne de diable sur le premier E d'enfer et le 6 de 6°, mais aussi un cycliste et puis toute une imagerie autour du Nord avec le rouge de la brique, et puis en arrière plan les chevalets d'Arenberg pour rappeler le passé minier de notre région.

Avec cette bière événementielle le petit brasseur espère bien toucher un nouveau public, pourquoi pas les camping caristes venus des 4 coins de la France mais aussi de l'étranger. Et il souhaite en faire une nouvelle chaque année pour qu'Enfer du Nord version liquide devienne un rdv incontournable comme la course cycliste, avec des ventes qui pourraient commencer dès le 1° avril de chaque année.