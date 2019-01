Enfin des urgences vétérinaires en Charente-Maritime

La Rochelle, France

La clinique vétérinaire Saint Roch assure à partir d'aujourd'hui des urgences vétérinaires 24h/24 : la nuit, le week-end et les jours fériés, c'est une première à La Rochelle, et pour tout le département de la Charente-Maritime. La clinique vient d'embaucher 4 vétérinaires qui assureront ce service. Auparavant, les propriétaires d'animaux étaient dépendants du bon vouloir de la personne de garde qui acceptait, ou pas de se déplacer à la clinique. Ils n'avaient souvent pas d'autre choix que d'attendre, dans l'angoisse, aux cotés de leur animal de compagnie jusqu'au lendemain ou aller à Nantes, ou Bordeaux.

Valérie et Gribouille, son bobtail avait du mal à croire qu'elle peut désormais appeler la clinique Saint Roch 24h/24 © Radio France - Catherine Berchadsky

Désormais, il y a un vétérinaire disponible pour les urgences, dans les locaux toutes les nuit, le week-end et les jours fériés. Valérie, venue vendredi dernier à la clinique St Roch avec son chien bobtail "Gribouille" avait du mal à y croire : "Si mon chien a un problème, à 2h du matin, j'appelle et je peux venir ?" Julien Charron, l'un des vétérinaire à l'origine du projet lui confirmait qu'elle pourrait à partir d'aujourd'hui se déplacer directement à la clinique, mais qu'il valait mieux prévenir et appeler pendant le trajet.

Les locaux de la Clinique Saint Roch ont été aménagés pour permettre aux vétérinaires de garde d'avoir un coin pour se reposer et être ainsi présent toute la nuit. La création d'urgences était devenu nécessaire, explique Julien Charron, le vétérinaire, vu l'augmentation du nombre d'appels la nuit. "Il y a 5 ans, on était appelés 2 à 3 fois par nuit, et on on se déplaçait une fois, le nombre d'appel à doublé ou triplé ces dernières années." D'autant que la moitié des appels qui arrivent à la clinique Saint Roch, sont de véritables appels d'urgences dit-il.

Julien Charron, vétérinaire avec un chat à la clinique Saint Roch à La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Il était devenu difficile pour les vétérinaires de se déplacer systématiquement ce qui plongeait les propriétaires d'animaux dans l'angoisse. Aujourd'hui ils sont plus exigeant, souligne Julien Charron : "les animaux font désormais partie de la famille. Les gens ont besoin d'être rapidement rassurés, il n'est plus question d'attendre tout le week-end, ou toute la nuit pour avoir des réponses à ses inquiétudes".

Les vétérinaires devait aussi jusqu'à présent, assurer des rondes la nuit pour s'occuper des animaux hospitalisés à la clinique. "L'objectif est aussi d'avoir une surveillance continue de tous les animaux" ajoute le vétérinaire Julien Charron.

La Clinique Saint Roch à La Rochelle emploie désormais 15 vétérinaires et 18 assistantes