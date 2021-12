Enfin une solution pour les 57 chèvres tarnaises qui devaient être abattues

Les chèvres vont arrêter de semer la zizanie à Montredon-Labessonnié, dans le sud du Tarn. Depuis plusieurs mois qu’un troupeau de chèvres errait en totale liberté dans les bois et les champs de la commune. Une dizaine de bêtes au départ, abandonnées par un éleveur, qui ont depuis fait des petits, et sont devenues sauvages.

Au mois de mars, désemparé, le maire Jean-Paul Chamayou avait pris un arrêté pour les abattre, et attendait une action des services de l’Etat. Il faut dire que les chèvres ont multiplié les dégâts dans les sous-bois, et sur certaines parcelles agricoles. Mais, l’annonce de abattage avait fait grand bruit. Et la fondation Brigitte Bardot a fini par trouver une solution. Elle vient de transporter 57 chèvres dans une pension en Ardèche.

Lorène Jacquet raconte comment les chèvres ont pu être capturées de manière douce et comment elles vont maintenant finir leur vie tranquillement.

Ou sont les chèvres et comment vont-elles ?

Les chèvres sont arrivées à bon port, elles sont en Ardèche. Ont fait la route du Tarn ce matin jusqu'à l'Ardèche ce soir.

Et comment vous avez fait pour les capturer ?

Elles ont été capturées grâce à la mise en place d'un enclos sur le lieu où elle vivait, à l'état sauvage. C'est un travail qui a duré un certain nombre de semaines pour les mettre en confiance, pour qu'elles acceptent de rentrer dans cet enclos qui a été rendu attrayant avec des pierres de sel. Il fallait du temps pour que ces chèvres se laissent capturer, s'habituer un peu à l'humain également. Et donc, pendant ces quelques semaines, ça a été tout un travail mis en place par nos référents locaux et par la Fondation Brigitte Bardot pour permettre ensuite de les rassembler, puis de pouvoir les transporter.

Et si il en reste quelques unes dans le Tarn, vous allez faire quoi? Vous continuez d'être vigilants?

Il va y avoir une surveillance pour savoir le nombre d'animaux qu'il reste. On n'est pas vraiment sûr du nombre. On ne sait pas exactement où elles sont pour l'instant. Donc, l'idée, c'est justement de continuer à les surveiller, garder l'enclos suffisamment attrayant pour que les chèvres restantes aient envie également de venir et de se laisser capturer. Ensuite, on pourra envisager un nouveau transfert quand on aura des places disponibles pour pouvoir les accueillir.

La nouvelle vie de ces chèvres, elle va ressembler à quoi ?

L'idée de ce transfert, c'est d'offrir à ses chèvres une nouvelle vie sans exploitation et justement, de les sauver de l'abattage qui avait été prévu par l'arrêté du maire. Donc, elles vont passer six mois en quarantaine sanitaire et ensuite, elles vont pouvoir sortir au pâturage et on va assurer leurs bons soins jusqu'à la fin de leur vie.

Et la réaction de la population à Montredon-Labessonnié ? Les habitants sont contents de cette fin?

Alors oui, manifestement, ils sont très heureux d'avoir pu trouver une solution qui soit autre que l'abattage. Le maire était là ce matin quand les chèvres sont partis et il se disait soulagé d'avoir pu trouver une solution alternative puisque cet arrêté d'abattage avaient pris un peu à contrecœur. Mais parce que là, il était nécessaire de trouver une solution aux désagréments causés à ces animaux sauvages sur la commune. Mais effectivement, les habitants et le maire ont l'air très content d'avoir trouvé une solution qui ne soit pas l'abattage.

Et pour finir, cette solution proposée par la Fondation Brigitte Bardot, ça va coûter combien? Est-ce que vous avez estimé un petit peu cette grosse opération, alors?

La première partie de l'opération se chiffre déjà en milliers d'euros. Je pourrais pas vous dire le montant exact, mais effectivement, un transporteur professionnel qui prend en charge des animaux, qui fait toute cette route, les équipes qui viennent sur place, les personnes qui construisent un enclos, c'est déjà un coût de matériel, en main d'œuvre, en transport très important. Ensuite, il y aura le bouclage, on a toute la partie des premiers soins à réaliser et ensuite la surveillance sanitaire. Et comme je le disais, après il y aura les frais de garde qui vont s'élever à des milliers d'euros pour la fin de leur vie. On rémunère une pension pour s'occuper de ces animaux et en prendre grand soin. Donc effectivement, c'est grâce à l'argent de nos donateurs qu'on arrive à réaliser ce genre d'opérations. On est très heureux de pouvoir le faire et de sauver les animaux d'un abattage et du triste sort qui leur étaient malheureusement destinés.