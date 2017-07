Énorme buzz sur le net pour les pompiers de Gevrey-Chambertin!

Les pompiers du centre de secours de Gevrey-Chambertin remettent ça! Après le buzz réalisé il y a deux ans avec une série de huit petites vidéos pour promouvoir leurs journées portes ouvertes. Ils viennent de mettre en ligne un nouveau petit film. Ce vendredi il avait été vu plus de 33 mille fois!

Ce petit film de 3 minutes 38 secondes s'intitule "le plus beau des métiers". Le but c'est de faire la pub du bal des pompiers organisé ce jeudi 13 juillet 2017 à Gevrey-Chambertin. Le centre de secours compte 35 à 40 pompiers, ce sont tous des volontaires. Cette caserne, comme les autres centres de secours dépend du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or. Le SDIS 21 qui a d'ailleurs validé l'initiative des pompiers de Gevrey.

Capture d'écran du clip "le plus beau métier du monde" - DR

Les pompiers de Gevrey-Chambertin qui n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2015, déjà, ils s'étaient amusés à faire le buzz avec une vidéo destinée à la promotion de leurs portes ouvertes. Leur nouvelle vidéo visbible sur la page FaceBook de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gevrey-Chambertin met en scène une chanteuse. Micro à la main elle rend hommage au quotidien des hommes du feu de manière humoristique, sexy et décalée "quand ton bip se met à sonner, en pleine nuit, en journée, même quand tu es sur les WC, tu sais que tu dois y aller" chante-t-elle. Apparaissent par intermittence des images de pompiers en manoeuvres et d'autres tournées dans la cour du centre de secours. On voit notamment 25 danseurs effectuant une chorégraphie, une danse proche de la Zumba. Peut-être un hommage à d'autres pompiers, ceux de Nuits-Saint-Georges qui avaient lancé la mode des clips à succès sur le net en 2013.

Le centre de secours de Gevrey-Chambertin, photo issue de la page FaceBook des pompiers de Gevrey-Chambertin - DR

Pour tourner ce clip entièrement réalisé au centre de secours de Gevrey-Chambertin ou dans la région certains ont prêté des appareils photos et des caméras, une sono, des systèmes d'éclairage... Laurent Petrignet, le vice-président de l'amicale locale des sapeurs-pompiers, lui, a du acquérir un logiciel de montage. Le tournage a été réalisé début juin.

Cheville ouvrière de ce projet, Laurent Petrignet, vice-président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Gevrey-Chambertin. C'est son épouse qui a écrit les paroles de la chanson Copier

Capture d'écran montrant une chorégraphie dans la cour du centre de secours de Gevrey-Chambertin - DR

Ce petit film fera-t-il venir beaucoup de monde au bal du 13 juillet? Laurent Petrignet, vice-président de l'amicale: "pour les journées portes ouvertes, la première fois, on s'est rendu compte que cela avait un peu mieux marché que les précédentes années. Après, concernant cette nouvelle vidéo, à la fois c'est le but recherché mais à la fois le but c'est de faire parler des pompiers en bien et montrer de quoi nous sommes capables".

Dans les coulisses du tournage du clip "le plus beau des métiers" - DR

Le bal des pompiers de Gevrey-Chambertin c'est ce 13 juillet 2017 rue de "la petite issue" près du terrain de rugby. Début de la soirée à 19h, avec comme d'habitude, buvettes et barbecues. Notez également cette distribution de lampions aux alentours de 22h. Le feu d'artifice lui sera tiré à 23h. La soirée se terminera par le bal comme il se doit. On attend entre 500 et 1 000 participants.