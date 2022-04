Enquête à base de churros à Laval : pourquoi les forains imitent les DJ des années 80 pour mettre l'ambiance ?

Pour mettre l'ambiance dans les attractions, les manèges à sensation, les auto-tamponneuses, les forains mettent le paquet pour attirer le public avec un outil indispensable à leur activité, leur voix, presque inimitable et très originale.

On a le sens de la fête au square de Boston de Laval en ce moment. La fête des Angevines bat son plein avec des manèges, des attractions et bien-sûr les immanquables stands de confiserie. En France, les fêtes foraines sont un secteur économique à part entière. D'après la Fédération des Forains de France, ils sont plus de 50.000 salariés à travailler dans cette activité. 200.000 emplois y sont liés en Europe.

Un métier qui ne s'arrête jamais explique Jimmy, 27 ans. Il anime des manèges à Laval depuis tout petit : "quand on arrive, il faut s'occuper de tout, brancher l'eau, le courant, déplier les caravanes, installer le manège, le montage, le fonctionnement, les vérifications. C'est tout le temps, du lundi au lundi. C'est un travail compliqué".

De 14h à 23h, Jimmy, qui tient le micro dans sa cabine, chauffe les foules. La question existentielle c'est pourquoi nos forains prennent toujours une voix de DJ des années 80 pour parler ? "C'est comme ça, les gens adorent" répond-t-il simplement, "c'est sans doute pour nous attirer, ça met une bonne ambiance" dit un jeune homme qui s'apprête à monter dans le manège à sensation.

Pas d'explications historico-scientifiques donc à cette voix si particulière, c'est comme ça et notre enquête de terrain s'arrête là, en passant quand même au stand des churros.