"Entendu sur un télésiège" : les perles des neiges recensées dans un livre

Les discussions entre skieurs peuvent être cocasses. Depuis 2013, trois haut-savoyards collectent ces drôles de petites phrases prononcées sur les télésièges. D’abord publiées sur Facebook, elles arrivent en librairies.

Ils s’appellent Maxence Bastard-Rosset, Léo et Noé Joly. Depuis quatre ans, la bande de copains épie tout ce que qui se dit sur les télésièges des montagnes françaises. "En fait tout a commencé le jour où mon frère nous a raconté ce qu’il a entendu à Avoriaz", raconte Léo. C’était en 2013, sur le télésiège du Proclou. "Mais qu’est-ce qu’ils font de toute cette neige l’été ?" Véridique ! Et voilà comment ils ont eu l’idée de collecter les perles des neiges, tout aussi cocasses que les brèves de comptoir. "Nous avons lancé un page sur Facebook et le nombre de fans a très vite augmenté", poursuit Léo Joly.

C'est nul ils n'ont pas tamisé la piste !" - Télésiège du Stade à Val Thorens

REPORTAGE : "Entendu sur un télésiège", l'histoire des perles des neiges Copier

Le siège derrière nous a dû s'arrêter, on ne le voit plus..." - Télésiège du Plomb du Cantal

Rapidement, les adeptes sont aussi devenus contributeurs. En hiver, ils envoient jusqu’à une dizaine de phrases par jour. "Sur un télésiège on a le sentiment d’être tranquille, mais nous on a nos oreilles partout", sourit Léo. Le 1er décembre, le premier livre du trio compilant plus de 400 "citations" sortira en librairies et chez les marchands de journaux (Editions Arthéma, 14 euros). "On ne se moque pas des touristes, assurent les auteurs. D’ailleurs, parmi les gens qui nous suivent il y a aussi de nombreux parisiens et lyonnais. »

On tomberait moins si les pentes étaient plus plates quand même !!" - Télésiège de la Croix à Saint Gervais

Viens, on se tire, de toute façon y aura jamais assez de perches pour tout le monde..." - Téléski des Grands à Le Sauze

