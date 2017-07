Entre le squash et le tennis, découvrez le "padel tennis"

Vous connaissez le tennis, sans doute aussi le squash, découvrez le padel tennis, sorte d'entre-deux. Inventé par un sportif mexicain, très populaire en Espagne ou en Argentine, il arrive en France. En Isère, un seul centre propose un terrain, Foot Time à Échirolles. On a testé pour vous !

Le tennis, tout le monde connaît, le squash à peu près aussi. Mais le padel tennis, qu'est-ce que c'est ? Créé dans les années 70 par un sportif mexicain, le jeu s'est propagé dans les pays hispaniques comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, environ deux millions d'Argentins et quatre millions d'Espagnols y jouent régulièrement.

En France, c'est encore marginal avec près de 20.000 pratiquants selon la Fédération Française de Tennis pour 300 terrains sur le territoire. Certaines villes du sud, comme Toulouse ou Aix-en-Provence, ont leurs adeptes. En Isère, seul le centre sportif Foot Time à Échirolles propose à ce jour un terrain de padel tennis.

Des raquettes de plage sur un terrain de squash

Il faut dire que ce sport atypique fait figure d'OVNI parmi les sports de raquettes. Si le système de points et de manches est le même qu’au tennis, la ressemblance s’arrête là. Le padel tennis se joue avec des raquettes de plage, au tamis plein. Les joueurs sont deux contre deux et jouent sur un court de 20 mètres sur 10, et surtout ils peuvent faire rebondir la balle sur les parois vitrées du terrain.

Les joueurs jouent deux contre deux sur un petit terrain fermé par des vitres, et avec des raquettes de plage (Ici, un match en Espagne). © Maxppp -

Ce cours fermé, c'est justement ce qui rend le jeu plus accessible pour Pierre-Antoine Degrave, gérant du complexe Foot Time : "c'est vraiment un sport super ludique, tous les joueurs qui l'essaient y prennent goût et reviennent à chaque fois" dit-il.

C'est beaucoup plus accessible que le tennis - Mickaël Brulard

Pour un peu moins de 10 euros par personne, un terrain peut être loué pendant environ 1h30. La pratique séduit notamment les joueurs de tennis, à l’instar de Mickaël Brulard, 28 ans et tennisman depuis deux décennies. Cela fait bientôt quatre ans qu’il joue au padel régulièrement. "c'est beaucoup plus accessible que le tennis car on joue à deux contre deux, et de jouer avec les vitres, le rebond est plus sympa que le squash, c'est une vraie partie de plaisir" dit-il

Un loisir qui peine pourtant à se faire connaître, mais c'est une simple question de temps se dit Mickaël. D'ailleurs, avec ses collègues, tous membres du club de tennis de Gières, travaillent actuellement à la création de terrains de padel chez eux. Un projet à moyen terme qui leur coûterait environ 90.000 euros.