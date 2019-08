Entre mariages et tours de montagnes russes : portrait de l'aumônier d'Europa-Park

Il marie, baptise et fait des tours de "silverstar", Andreas Wilhelm est aumônier à Europa-Park. Il célèbre 60 mariages par an et 30 baptêmes. Depuis 15 ans il est même devenu une célébrité.

Alsace, France

A Europa-Park, vous pouvez découvrir toute l'Europe, son architecture, ses plats, sa musique, et aussi sa religion. Deux lieux de cultes sacralisés sont ouverts aux visiteurs, on y célèbre 60 mariages par an et presque autant de baptêmes. L’aumônier catholique Andreas Wilhelm est aux manettes.

A 62 ans, Andreas Wilhelm, vous accueille avec le sourire dans la petite chapelle Saint-Jacques dans le hall d'un hôtel luxueux à l'entrée du parc d'attraction. "Ici nous sommes au calme, c'est idéal pour les cérémonies".

La religion catholique veut s'intégrer dans la vie quotidienne des croyants, même en vacances", Andreas Wilhelm diacre à Europa-Park.

Deux aumôniers, un catholique, un protestant se sont installés il y a quinze ans à Europa-Park à la demande des propriétaires du parc. "Les touristes réclamaient des lieux de cultes, le diocèse de Fribourg (Allemagne) a donc accepté de détacher un diacre", explique Andreas Wilhelm, l'heureux élu.

La chapelle Saint-Jacques accueille les fidèles dans un hôtel imitant un monastère portugais. © Radio France - Lila Lefebvre

Andreas reçoit les croyants en cinq langues. Pour lui, rien d'incongru ni de superficiel à orienter ses ouailles dans un parc d'attraction : "La religion catholique veut s'intégrer dans la vie quotidienne des fideles, même en vacances".

Avec le temps, il a réussi à fédérer une communauté chrétienne au sein du parc entre les habitués les employés qui se réunissent pour Noël et pour Pâques. Andreas reconnait avec le sourire qu'il fait désormais partie du décors "nous sommes une attraction à part entière du parc". De conclure, "et les attractions, je les utilise évidemment, j'adore le silverstar".

L'église scandinave d'Europa-Park © Radio France - Lila Lefebvre

Chaque attraction du parc est béni

Au delà des lieux sacrés, toutes les attractions d'Europa Park sont bénies. Andreas a présidé la cérémonie pour le quartier scandinave qui a rouvert le 23 juillet derniers après l'incendie qui l'a dévasté en mai 2018.