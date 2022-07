Entre Saint-Malo et Rennes, ils vont reconstituer le bouchon de la RN 137

Des passionnés de véhicules anciens vont reconstituer le bouchon de la RN 137 quand les retours des plages étaient compliqués le dimanche soir entre Saint-Malo et Rennes avant la construction de la 4 voies. Ce dimanche, à Pleugueneuc, plus d'une centaine de voitures ou de motos sont attendues.

Claude Hivert et Didier Fourcault de l'association des anciens véhicules d'Ille-et-Vilaine (avec une Triomphe 2000 et une Renault Floride S)

A Pleugueneuc (Ille-et-Vilaine) ce dimanche 17 juillet, on va reconstituer le bouchon de la RN 137. Certains d'entre vous se souviennent sans doute du difficile retour des plages sur la route entre Saint-Malo et Rennes avant la construction de la 4 voies devenue depuis une route départementale. Des passionnés de voitures anciennes, membres de de l'association des anciens véhicules d'Ille-et-Vilaine, organisent un regroupement de véhicules datant des années 1960 à 1975. Ce dimanche matin, plus d'une centaine d'autos sont exposées sur le site du château de la Bourbansais à Pleugueneuc. Et puis dans l'après-midi de 14h à 16h, c'est le défilé dans les rues de la commune avec bouchon sympathique en perspective.

Le maitre mot, c'est convivialité et bonne humeur, c'est comme cela que ça fonctionne. Il ne faut surtout pas se prendre au sérieux - Claude Hivert secrétaire de l'association des anciens véhicules d'Ille-et-Vilaine

Séquence nostalgie

Un périmètre spécial sera réservé pour le bouchon à Pleugueneuc. Plus d'une centaine de véhicules sont attendus datant d'avant 1975 pour bien rappeler les années 60 et 70 quand les retours de la côte d'Emeraude pouvaient s'avérer très longs en direction de Rennes. Des inscriptions peuvent se faire sur place pour les passionnés de véhicules anciens qui aimeraient participer à cette journée sympathique. Avec la chaleur annoncée, attention à la surchauffe des moteurs préviennent les organisateurs.

