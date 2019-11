Entretien coûteux et baisse des pratiquants : le Diocèse de Grenoble-Vienne met en vente 3 églises

Grenoble, France

Le diocèse de Grenoble-Vienne gère en Isère 50 églises, un patrimoine important pour l'entretien duquel les deux tiers des ressources du diocèse sont engagés.

L’évêque a donc entrepris une réflexion pour mieux gérer les finances de son diocèse et la vente de trois églises a été décidée : Saint François d'Assise à Fontaine, Saint Paul et Saint Luc, à Grenoble. Des acquéreurs se sont déjà manifestés.

Saint Luc, une église à l'architecture insolite, construite en 1967

L'annonce de la vente de Saint Luc dans le quartier de l’Ile Verte a en tous cas créé l'émoi dans la communauté catholique de la paroisse. La décision de mettre en vente Saint Luc n'a pas été prise de gaieté de cœur par le Père Patrick Gaso : "Mon cœur de pasteur a saigné ! Jamais je ne pensais avoir à mettre en vente une église, mais il le faut, car nous n'avons plus les moyens de l'entretenir, elle n'est plus aux normes et les travaux d'accessibilité, par exemple, seraient trop coûteux !"

Et pourtant, insolite, elle l'est l’église Saint Luc, construite sous un immeuble en 1967. "Le terrain était un don de la part d'une famille catholique grenobloise. Elle avait donné le terrain à condition qu'on construise dessus une église. Comme le diocèse n'en avait pas les moyens, un accord a été passé avec un promoteur qui a trouvé un compromis en construisant une église sous un immeuble d'habitation ! De très belles choses se sont passées dans ce lieu, mais aujourd'hui les messes sont de moins en moins fréquentées..."

L'église Saint Luc étant construite sous un immeuble, il ne faut pas confondre l'entrée de l'église et celle des appartements ! © Radio France - Véronique Pueyo

La vente de Saint Luc permettra d'ouvrir une maison paroissiale, dans l'hyper centre, près de l’église Saint Louis, dans un ancien magasin de vêtements. "Un lieu d'accueil dans l'hyper-centre de Grenoble est indispensable pour que l'Eglise soit au plus près des gens, qui pourront juste pousser la porte pour boire un café ou être écouter par des bénévoles." explique le Père Gaso.

Vendre une église pour en construire une autre, aux normes

Deux autres églises sont à vendre. Saint François d'Assise, à Fontaine, permettra de construire une nouvelle église à Seyssinet, tandis que la vente de Saint Paul permettra de reconstruire l’église Saint Jacques, victime d'un incendie criminel en janvier dernier, car les assurances ne suffiront pas.

Pour le Père Loïc Lagadec, cela va dans le sens de l'Histoire : "Je comprends la peine des paroissiens attachés à leurs églises, mais c'est la vie...Certes, certaines églises ou cathédrales traversent le temps, d'autres disparaissent. Ce qui m'importe, ce sont les gens, les âmes et pas les briques"

Rien d'inconvenant ne prendra la place de ces trois églises

Le diocèse va donc désormais piloter ces ventes pas comme les autres, dans le monde de l'immobilier. Reste à évaluer le prix de ces trois églises et de choisir à qui les vendre. Mais rien d'inconvenant ne sera conclu, parole d’évêque !