Envie d'un week-end seul sur une île ? Les réservations de l'Ile Louët ouvrent aujourd'hui

Dans la baie de Morlaix (Finistère), l'île Louët, qui possède une maison et un phare propose des séjours insolites façon Robinson Crusoé. Il est possible de louer le gîte qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Vous passez ensuite le week-end en famille ou entre amis, sur cette petite île.

Un week-end façon aventurier, mais avec tout de même un certain confort... C'est ce que propose l'office de Tourisme de Carantec, avec ces séjours sur l’Ile Louët. La Baie de Morlaix est connue pour ses paysages magnifiques, et l'Ile Louët, a un coté un peu mystérieux.

Des réservations complètes en quelques heures

D'avril à fin octobre, il est possible de privatiser l’île pour une ou deux nuits ! Un hébergement insolite qui compte 11 places et un confort plutôt sommaire : "Il n'y a pas d'eau chaude dans la maison, ni de chauffage, explique Elodie Gallic, de l'office de tourisme, l'ampérage électrique est plutôt faible, mais la vue est magnifique !" Un point de vue sur la baie de Morlaix et le Château du Taureau qui séduit chaque année, les 90 dates de réservations possibles entre avril et novembre partent souvent en quelques heures, avec les réservations en ligne.

Retour à la nature, retour au source

L'accès à l'île se fait évidemment en bateau, mais l'école de voile propose d'effectuer les trajets, moyennant un forfait. Il est également possible de louer un kayak. "Les locataires apprécient le retour à la nature, le retour aux sources, explique Elodie Gallic, qui a elle-même testé l'Ile Louet, le phare a vu se succéder beaucoup de gardiens et leurs familles, cette histoire fascine."

333€ la nuit pour 10 personnes

Coté tarifs, comptez 333 euros pour une nuit sur place, 551 euros pour 2 nuits. Le prix reste le même que vous soyez un ou dix !