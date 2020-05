Epidémie : un document sur les mesures de prévention sanitaire contre la peste en Vaucluse au 16eme siècle

Ce jeudi après-midi à l'hôtel des ventes de Vendôme un mandement sur les mesures prescrites contre la peste pour la ville de Pernes-les-Fontaines en 1566 sera mis en enchères par les commissaires-priseurs. Il provient d'un ensemble de documents, deux mille environ, adressés dans un malle à l'étude pour être vendus. Certains sont signés de Louis XIII ou Mazarin.

Une chose est sûr on ne plaisantait pas à l'époque avec la population et tout écart aux consignes de prévention de la propagation de la peste étaient plus que sévèrement puni relate Aymeric Rouillac commissaire priseur : "Il y a à l'époque vingt-trois mesures pour lutter contre la peste. Des mesures que l'on retrouve aujourd'hui de quarantaine , de fermeture des frontières mais la plus radicale est contre les rassemblements illicites . En cas d'attroupement diurne ou nocturne vous étiez puni déjà de vingt-cinq livres tournois. On est bien loin des 135 euros d'amende d'aujourd'hui puisque cela représentait l'équivalent d'un an de salaire pour un ouvrier.

Mais surtout on allait subir trois coup de corde d'estrapade. L'estrapade c'est quoi ? Le bourreau attache les bras de la victime à des cordes, le plus souvent dans le dos, puis la hisse jusqu'à la suspendre et la laisse tomber brusquement, mais sans laisser le corps toucher terre. Cela provoque une dislocation des épaules accompagnée d'une intense douleur. Dissuasion assurée alors . Et nous mettons aux enchères pour une des familles propriétaire un "mandement" dans ce sens pris par le légat du Pape pour la ville de Pernes-les-Fontaines le 9 juillet 1566 avec une mise de départ entre 300 et 600 euros".

Ce document mais aussi d'autres lots de papiers et lettres avec cachet proviennent d'une malle adressé par des familles avignonnaises ou du Comtat Venaissin. Certains de ces documents sont extrêmement rares car la majorité des archives pontificales d'Avignon et de sa région ont été brulées à la révolution.

Interdiction des assemblées illicites, bals ou danses à Pernes-les-Fontaines en 1566

Voilà la transcription du début de ce document historique : "Le 9 juillet 1566 liste des mesures sanitaires prises pour lutter contre la peste qui ravage la région, mandement signé par le Georges cardinal d’Armagnac colégat pontifical avec Charles de Bourbon cardinal de Vendôme

A la requête de messieurs les consuls de Pernes à l’évêché de Carpentras joint à eux monsieur l’avocat et procureur fiscal de la légation pontificale d’Avignon (…)

A tout homme mendiant étranger vagabond et gens sans métier et aveu qui incontinent après la publication des présentes ils aient à vider dudit lieu de Pernes sur point d’avoir du fouet par les carrefours du lieu sans rémission aucune.

Que les pauvres malades impotents et mendiants du lieu de Pernes qui se trouveront à présent en icelle seront retirés et réduits par les seigneurs consuls et ceux que seront par eux députés le plus loindement que faire que pourra en certains lieux de la ville là où ils seront nourris et alimentés sans qu’ils puissent aucunement avoir la ville ni aller par les églises pour mendier ou autrement molester et troubler le divin, ni ceux qui louent et assistent pour la nourriture desquels on fera une cotisation suffisante pour leur entretenement.

Expressément défendu aux capitaines et gardes des portes de la ville de ne laisser entrer dans icelle aucune personne de quel état nation et condition qu’ils soient tant dudit Avignon qu’étrangère d’où qu’ils viennent (…) et pour ceux qui fautes et qui sont de la ville seront emmenés 40 jours enfermés et pour les étrangers auront 3 traits de corde.

Fait défense à toutes personnes de quel état degré qualité et condition qui soient (…) interdiction des assemblées illicites : bals, danses ni autres illicites ou publiques assemblées tant de jour que de nuit sous peine de 25 livres tournois ou 3 estrapades de corde. (…)"

Le lien vers la vente aux enchères qui débute à 14 heures ce 28 mai : https://www\.rouillac\.com/fr/lot\-527\-134119\-comtat\_venaissin\_peste\_legation\_pontificale

Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, met en vente un document qu'il trouve "criant d'actualité" Copier

Le document relatif aux sanctions pour avoir participé à un attroupement en pleine periode d'épidémie de peste - Aymeric Rouillac