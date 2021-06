Épinal : une collection de cyclomoteurs estimée à 80.000 euros vendue aux enchères

Une collection "exceptionnelle". Ce sont les mots d'Olivier Marquis, pour parler de ces 110 Solex et cyclomoteurs vendus ce samedi 5 juin à Epinal. Ce commissaire-priseur organise la vente aux enchères, prévue à 14h à la salle des ventes de la ville : "Guy Maurice avait passé ces 30 dernières années à silloner la France avec sa femme pour trouver les pièces les plus rares. On n'est pas prêt de revoir une telle collection." Cet habitant de Saint-Étienne-lès-Remiremont, décédé au début du mois, exposait sa collection dans son sous-sol. Valeur totale estimée : 80.000 euros. La pièce la plus rare atteint les 6000 euros. Il s'agit d'un scooteur italien Rumi, datant de 1958.

Le vintage attire les collectionneurs

Certains cyclomoteurs datent même du début des années 20. Forcément, ça attire les collectionneurs : une vingtaine d'acheteurs sur site, 150 suivront la vente aux enchères en ligne. Des acheteurs qui viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger (Pays-Bas, Luxembourg, Belgique) : "Vous avez à la fois un public de collectionneurs, mais aussi des gens qui sont simplement nostalgiques de leur jeunesse. J'ai eu beaucoup de Parisiens intéressés, il y a un côté bobo-vintage, c'est marrant. Ces engins sont en très bon état, il est encore tout à fait possible de rouler avec. Ces encères seront très intéressantes !" explique Olivier Marquis, le commissaire-priseur.

Pour suivre cette vente aux enchères en ligne, vous pouvez rendre sur le site www.interenchères.com