Épiphanie : des fèves iséroises aux couleurs du FCG

Grenoble, France

Si vous achetez une galette des rois il y a de bonnes chances que vous trouviez un petit bout d'Isère à l'intérieur. L'entreprise Panessiel, basée dans l'agglomération grenobloise est le premier fabriquant de fèves en France. Chaque année il y en a près de 600 000 qui sortent de leur atelier.

Les galettes à la frangipanne, poire ou chocolat de la boulangerie de Saint-Nazaire-les-Eymes © Radio France - Élisa Montagnat

Des fèves bleu et rouge pour le FCG

Les sept fèves du FCG de l'année 2019 © Radio France - Élisa Montagnat

L'entreprise produit des fèves personnalisées, uniquement sur commande. Parmi elles des petites figurines bien grenobloises aux couleurs des rugbymen du FCG. "Notre mission, c'est d'aider les artisans-boulangers à _s'incarner sur leur territoire_", explique le gérant de Panessiel Jean Michel Rojat, "créer un partenariat avec une association sportive comme le FCG ça permet de faire un vrai événement au moment du mois de janvier." Une tradition qui marie ovalie et gastronomie, à laquelle les grenoblois peuvent se plier depuis maintenant plusieurs années.

Le but c'est donc que les boulangers de France fassent des partenariats avec des associations locales grâce aux fèves. Une démarche qui convient bien à Rémy Denardi, boulanger à Saint-Nazaire-les-Eymes : "Depuis cinq ans nous faisons des collections de fèves _qui parlent du patrimoine local_. On a fait une collection sur la coupe Icare, sur le tramway des années 1900 et à présent sur le FCG."