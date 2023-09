Equitation éthologique : une américaine apprend à "parler cheval" lors d'un stage à Chichilianne

Dans le grand manège des Ecuries d'Edoras, à Chichilianne, dans le Trièves, au pied du magnifique Mont Aiguille, Elsa Sainclair, tout sourire, dispense son enseignement en anglais. La traduction est assurée par Florentine Van Thiel, une instructrice en équitation éthologique.

ⓘ Publicité

Prendre son temps

Laura, qui monte à cheval depuis qu'elle est petite, est venue de Haute Maurienne avec son jeune cheval de 4 ans, Mind. Elle monte déjà en licol éthologique, sans mors, mais elle veut aller plus loin. Laura apprend à marcher aux côtés de son cheval, comme si elle était elle-même un cheval. Elle s'arrête en même temps que lui, pour être en connexion, pour décrypter son langage non-verbal : un mouvement d'oreille, de tête.

Dans le manège, les autres stagiaires regardent, écoutent les commentaires d'Elsa, posent des questions, prennent des notes, dans une ambiance sereine, où le maitre-mot est : prendre son temps, accorder son rythme à celui du cheval, car pour rentrer en communication avec lui, pas de licol, encore moins de rênes ou de selle, le lien se fait par la posture corporelle.

Parler cheval

"Quand on en demande trop au cheval, il fait une association négative avec ce qu'on lui demande." explique Elsa. "Tout est une question de bon timing. L'important, ce n'est pas ce que l'on fait mais c'est quand on le fait**."** Le cheval, dont le réflexe premier est de fuir, car dans la nature, c'est une proie, apprend à réagir avec son cerveau. "Ainsi, il devient plus calme, plus confiant envers son humain." conclut Elsa qui monte ses chevaux à cru, sans rêne, sans selle, sans même une corde autour de l'encolure.

Laura est conquise : "On ne ressort pas indemne de ces quatre jours de stage ! Elsa nous fait tellement découvrir d'autres facettes de cette observation et du travail avec le cheval, dans une coopération mutuelle, que cela va changer ma pratique, profondément. Au final, je voudrais monter mon cheval en totale liberté, sans aucun moyen de coercition, sans rênes, sans selle, pour une connexion encore plus profonde avec lui. C'est mon rêve."

Laura et son cheval Mind, sous le regard bienveillant d'Elsa © Radio France - Véronique Pueyo

Clotilde, elle, est venue sans ses chevaux. Normal, elle arrive de Bretagne ! Mais elle voulait absolument rencontrer Elsa, qu'elle a découverte grâce aux réseaux sociaux et au bouche-à-oreille. Car l'américaine a réalisé un film, Taming wild, (Apprivoiser le sauvage) pour raconter son histoire et sa méthode. "Quand j'étais enfant, j'adorais observer les chevaux dans leur pré, j'avais des sensations très fortes, l'impression de les comprendre et d'être comprise par eux." se souvient Clotilde. "Et puis, en grandissant, j'ai perdu cela. Et je viens ici pour essayer de retrouver ce "paradis perdu". Elsa nous apprend à parler cheval, avec notre corps, pour moi, c'est la seule à enseigner cela. Plus le cheval sera confort avec nous, plus il sera autonome vis-à-vis de ses propres émotions, plus notre relation avec lui sera sereine et se fera en toute sécurité" s'enthousiasme Clothilde qui a noirci plusieurs pages de son cahier. "En quatre jours, nous avons reçu une masse d'informations qu'il va falloir digérer, mais Elsa est très disponible et nous a dit qu'on pourrait lui envoyer un mail si on avait des doutes ou des questions."

Bouche-à-oreille

Florentine Van Thiel, équi-coach et qui traduit fidèlement les propos d'Elsa Sainclair, l'a découverte sur facebook grâce à son film. Un documentaire qui raconte comment elle a mis au point sa méthode. "Un jour" raconte Florentine "une des élèves d'Elsa lui a demandé si les chevaux accepteraient de nous porter, s'ils avaient le choix? Elsa a voulu relever le défi et au fil du temps, a mis au point sa méthode. Ce qu'elle disait dans son film a tellement résonné en moi que j'ai pris le premier avion pour les Etats-Unis afin de la rencontrer et de suivre un stage avec elle. Ensuite, je l'ai fait venir en Europe où, paradoxalement, elle est plus connue que dans son pays d'origine." regrette Florentine.

Elsa Sainclair enseigne en anglais et Florentine Van Thiel traduit © Radio France - Véronique Pueyo

Alors, Elsa fait-elle partie de ce que l'on a appelé les chuchoteurs ? Elle ne sait pas. Elle, elle a fait son chemin et créé le Freedom Based Training - une éducation du cheval pour créer un lien sans corde, licol ou récompenses alimentaires. Elle ne reviendra en France qu'en 2025, car elle veut consacrer l'année qui vient à l'écriture d'un livre pour formaliser sa méthode et peut-être réaliser un autre film.

Le stage se termine, on se dit au revoir. Natacha, une iséroise qui est venue à Chichilianne avec deux de ses chevaux, remercie Elsa, les larmes aux yeux : "Il y a beaucoup d'émotion, parce que ce que propose Elsa, cela permet vraiment de se connecter aux chevaux. Et moi, cette connexion, elle me touche profondément. Vu que le stage est fini et que l'émotion est au maximum, et bien, cela me fait pleurer." explique la jeune femme. "J'ai déjà fait un stage avec Elsa et depuis mes chevaux sont plus tranquilles, apprennent de mieux en mieux à communiquer. Ils apprennent vraiment à devenir autonomes, à ne pas réagir que dans la fuite, par exemple. Nous aussi, humains, cela nous transforme"

loading

En général, les femmes sont majoritaires dans les stages organisés par Elsa, comme celui qui vient d'avoir lieu à Chichilianne. Quand on demande à Elsa pourquoi, voici sa réponse : "Je pense que les femmes sont plus dans la communication, alors que ce qui importe, peut-être plus aux hommes, c'est le résultat final."