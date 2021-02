Ergersheim (Bas-Rhin) : Un cycliste verbalisé parce qu'il ramenait des bières à une soirée raclette

C'est la gendarmerie du Bas-Rhin qui raconte l'histoire sur sa page facebook. Ce samedi soir vers 19h30, les gendarmes de la compagnie de Molsheim ont interpellé un cycliste dans les rues d'Ergersheim.

Il se rendait chez des amis pour participer à une soirée raclette, avec le sac rempli de bières. Intercepté à 300 mètres du but, il a dû retourner chez lui avec son stock de bières et une amende de 135 euros dans la besace, pour non respect du couvre-feu.

Ramener des bières à ses copains n'est pas (encore) considéré comme un motif impérieux. Certains ajouteront que boire des bières avec une raclette, ça mériterait de toute façon déjà une amende.

Et l'histoire ne dit pas si l'homme en question s'est consolé avec ses bières une fois rentré chez lui.

