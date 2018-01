Béziers, France

Lorsque Gilbert Petit, 86 ans, est décédé mardi dernier dans le biterrois, la famille a choisi de faire appel au Pech Bleu car c'est le seul du secteur qui pratique les crémations mais aussi parce qu'il bénéficie d'une très bonne réputation.

Le corps y a donc été amené le mercredi et la mise en bière a eu lieu samedi matin, une petite heure avant la cérémonie à l'Eglise. Mais lorsque la famille est arrivée pour se recueillir une dernière fois devant la dépouille avant la mise en bière, on leur a demandé de patienter car le corps n'était pas prêt. Et lorsqu'on leur a enfin ouvert le salon funéraire, le cercueil, le capiton et le costume étaient les bons, mais ce n'était pas Gilbert Petit qui était à l'intérieur !

Grosse panique au sein du Pech Bleu qui a demandé à la famille d'attendre à nouveau avant de leur présenter "leur" défunt.

Jocelyne Véron, 61 ans, la fille aînée de Gilbert Petit, est anéantie.

Un autre homme était dans le costume de mon père...et de voir quelqu'un d'autre dans le cercueil choisi...c'est épouvantable

La fille aînée du défunt Copier

La seconde fille du défunt, Marie Gombert, parle d'irrespect.

Pour moi, il n'a pas eu de respect de la dépouille lorsque notre Papa nous a été présenté. Il n'était pas préparé correctement

La seconde fille de Gilbert Petit Copier

Les deux défunts portaient le même nom de famille

Ce lundi matin, le PDG et le directeur délégué ont reçu la famille de Gilbert Petit. Ils lui ont présenté leurs plus plates excuses, avancé qu'il y avait notamment eu cette regrettable erreur car les deux défunts portaient le même nom de famille. Ils ont assuré que c'était le première fois qu'ils se trouvaient confrontés à une telle erreur et assuré qu'ils mettraient tout oeuvre pour que cela ne puisse plus se reproduire.

Manuel Sauveplane, le PDG du Pech Bleu de Béziers et vice-président de l'Union Française du Pôle Funéraire Public nous a précisé qu'une partie des prestations ne seraient pas facturées à la famille et ajouté qu'il s'agissait bien d'une erreur humaine liée au fait que sur les clayettes où sont entreposés les défunts, seul le nom de famille est indiqué, le prénom n'y figure pas. Il précise que c'est pour éviter des erreurs irréversibles que la présence d'un membre de la famille ou d'un policier municipal (qui peut vérifier l'identité du mort sur un bracelet d'identification) est obligatoire lors de la mise en bière.