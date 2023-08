ESAT de Ravières : ces travailleurs handicapés ont réalisé une partie du décor de la tournée de Mylène Farmer

La tournée de Mylène Farmer prendra fin en octobre 2024, après une date au Stade de France et avec dans son décor la pièce commandée à l'ESAT de Ravières.

Un petit peu de l'Yonne, sur la scène de Mylène Farmer. Pour sa tournée Nevermore, la chanteuse a commandé une pièce de bois à l' ESAT de Ravières , pour compléter l'important décor de son spectacle.

Sur place, à l'ESAT, François Boisseau, responsable de l'atelier, se charge de la visite : "Ici, on fait des tréteaux et de la coupe de bois" Affairés aux machines, se sont près de 90 adultes handicapés qui travaillent dans l'établissement.

Concernant le projet avec Mylène Farmer "c*'est d'abord notre directeur qui a rencontré son producteur aux Restos du Cœur,* raconte François Boisseau. Ensuite, il a vu notre travail et on a mis le projet en route." Il a d'abord fallu réaliser la pièce sur l'ordinateur : un disque stylisé en forme d'arabesque.

La pièce réalisée par l'ESAT de Ravières, intégrée dans le décor de la tournée de Mylène Farmer. © Radio France

Le projet est ensuite transmis directement à une machine "et c'est elle qui se débrouille, reprend le même. On a fait deux pièces, elles font 1m20 de diamètre et il y a une heure de gravure par pièce".

Une affiche dédicacée

Marie-Thérèse, travailleuse handicapée, se souviendra longtemps de cette commande. Elle est très honorée : "J'ai toujours aimé Mylène Farmer, je suis une fan !"

Et pour remercier l'ESAT de Ravières, Mylène Farmer leur a envoyé une affiche du concert dédicacée, sur laquelle on peut lire : "Pour l'équipe de l'atelier Les Brousses, Amicalement, Mylène Farmer". Elle est maintenant affichée en grand, sur la vitre de l'atelier, en souvenir.

Pour remercier l'ESAT de Ravières, Mylène Farmer leur a fait parvenir une affiche dédicacée. © Radio France

Mais cette commande insolite est aussi l'occasion pour Jean-Christophe Bize, directeur de l'ESAT de Ravières, d'évoquer l'objectif de son établissement : "Trouver du travail, reformer les personnes en situation de handicap, et à terme, pour ceux qui le peuvent, réintégrer le mode ordinaire du travail." Il explique que les personnes handicapées sont fières de voir leur travail valorisé : "Ça fait plaisir et ça donne une motivation incroyable."

