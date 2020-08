VIDÉO - Escalade : le plus haut mur de France ouvre à Mulhouse

Le plus haut mur d'escalade de France a ouvert ce vendredi à Mulhouse. Le Climbing Mulhouse Center culmine à 25 mètres et propose 240 voies de tous niveaux.

Le plus haut mur d’escalade de France est ouvert depuis vendredi à Mulhouse. Le Climbing Mulhouse Center culmine à 25 mètres de hauteur. Il est installé sur une friche de l'entreprise textile DMC.

Ce nouveau lieu propose 240 voies de tous niveaux et peut accueillir 60 grimpeurs simultanément. Il est accessible à la journée ou sur la base d'abonnement de trois à douze mois. Il se compose de 2.000 mètres carrés de murs, dont une mezzanine de 17 mètres, des murs de difficultés variables et un mur de vitesse de 15 mètres de haut.

A l’extérieur de la salle, on trouve, en plein air, un autre mur de 25 mètres et des blocs de grimpe. Le Climbing Mulhouse Center comprend également un espace détente avec bar et petite restauration et propose aussi un pro-shop, une boutique où l’on peut acheter du matériel d'escalade.

► Y aller : Climbing Mulhouse Center, 11 rue des Brodeuses, sur la friche DMC à Mulhouse.