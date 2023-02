Escale à Marseille pour Fiona, qui a baladé sa mamie de 101 ans en camping-car pendant deux ans

La grande vadrouille. Les voyages forment la vieillesse. Ce mardi midi, l e récit de Fiona Lauriol touche au plus profond le petit groupe de Marseillais très âgés qui vient rompre l'isolement au siège verdoyant et bienveillant des Petits Frères des Pauvres , dans le 12e arrondissement de Marseille. "On dirait un film. C'est fantastique, merveilleux..." Santa, 74 ans, est la plus émue. "Ah, partir... Je ne faisais que ça quand j'étais jeune. Je suis trop seule aujourd'hui. Je reste chez moi et je rêve."

En goguette en Ardèche - Fiona Lauriol

Elle en avait pour une semaine, elle va vivre trois ans de plus

Dominique, la mamie d'origine italienne, a dépassé les cent ans et quand Fiona est appelée à son chevet, la direction de l'établissement pour personnes âgées, en région parisienne, lui annonce une mort imminente. Bourrée de cachets, éteinte, en bout de course, résignée. Fiona refuse le verdict. "Je me suis dit que je ne voudrais pas mourir seule alors je l'ai ramenée chez nous, dans la famille."

Pas tout à fait un cadeau. La grand-mère acariâtre n'a pas toujours été aimable. Elle accueille d'ailleurs Fiona en lui assénant : "Tiens ! Voilà la vieille moche !" Car Fiona, célibataire, "vieille fille", a dit non à 15 ans au mariage arrangé auquel la destinait son aïeule, qui l'a donc rejetée. Le papa de Fiona, lui aussi, n'est pas très emballé quand mémé débarque dans le domicile familial en Vendée. Mémé le surnomme "le connard". La suite tient du miracle, sinon de la rédemption.

Dominique dans son carrosse - Fiona Lauriol

"Croquer la vie à pleines dents, même avec un dentier"

"La vie n'a pas été facile avec elle. Mais elle a adoré sa nouvelle vie. On peut changer à tout âge, même à 101 ans", explique le "gendre mal-aimé". À Lourdes, terre de miracle pour qui y croit, dans l'intimité du camping-car, l'ancêtre l'appelle au secours et l'affuble d'un "Ah, le brave homme !" Ça change de connard. Le brave en est tout retourné. Le premier compliment de leur vie commune. Il était temps. Ne jamais désespérer.

Thierry lui aussi a changé. "J'avais des idées stupides. Comme beaucoup, j'aurais préféré ne pas la voir et qu'elle reste assise dans une chambre avec son potage devant Derrick. Mais quand je vois tout ce qu'on a pu vivre ensemble ! C'est quoi, le problème ? Depuis qu'on a commencé à raconter notre histoire, on a vu plus de 4.000 personnes âgées et la plupart veulent croquer la vie à pleines dents même avec un dentier. Ils veulent vivre, ils veulent rire." Le vrai problème est identifié. "On n'est pas assez nombreux à s'en occuper."

Le gendre © Radio France - Christophe Van Veen

Une aventure de famille

C'est Fiona qui a lancé cette idée sans bornes de road trip en camping-car. La quadragénaire a grandi dans l'itinérance de parents qui ont été sa seule école. Le voyage est dans ses gènes, mais de là à transbahuter une centenaire quasi-mourante... La fille de mémé - maman de Fiona - n'est clairement pas chaude. Trop risqué. Le papa se mouille. "Pas une mauvaise idée, mais on va te suivre derrière le camping-car." Le premier essai tourne au fiasco.

Quarante jours de galères, mémé Dominique se casse le nez en pleine nuit au lac du Salagou, les pompiers et le Samu refusent de se déplacer. On frôle la catastrophe. Un soir, la grêle s'abat sur le véhicule et la passagère chenue imagine qu'il s'agit d'un bombardement. Retour à la maison, au calme. Dès le lendemain, la grand-mère reprend des forces. "Quand c'est qu'on repart ?" Plus le temps de s'ennuyer. Le périple va durer sans interruption quasiment jusqu'à sa mort en juin 2020.

Dans le désert des Bardenas en Espagne - Fiona Lauriol

Duo de choc - Fiona Lauriol

104 semaines sur les routes

Folle odyssée de rires et de rêves partagés. "On a mis en fuite des voleurs de fauteuils roulants, elle a chanté avec des artistes de rue, elle a vécu une semaine sainte en Espagne, découvert la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, assisté à son premier concert à 102 ans dans le désert de Bardenas... Elle a flâné sur la plage de San Juan de los Terreros, en Andalousie, vécu un confinement en Espagne juste après ses 103 ans..."

Fiona résume : "On devrait tous partir comme ma grand-mère, avec un super sourire et des projets. Ne jamais renoncer. Ne pas accepter qu'on vous dise : 'Tu es vieille. Tu es fragile, tu es inutile'. Il faut arrêter ces bêtises et les laisser respirer".

Tout terrain - Fiona Lauriol

Fiona en a tiré un livre à succès : "101 ans : mémé part en vadrouille " - 20.000 exemplaires vendus en France - qu'elle présente partout en France depuis le décès de sa mamie.

pour raconter leur périple, d'abord à des enfants d'un centre aéré, puis dans un Ehpad. La fin du tour de France de la famille est prévue le 20 mai, un an après le départ.

La page Facebook de la vadrouille : https://www.facebook.com/101ansmemepartenvadrouille

Dominique a vécu trois ans de plus dans sa famille - Fiona Lauriol

"Le monde entier est un cactus..." Trois générations à Millas - Fiona Lauriol