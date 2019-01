Escalope normande et frites : le menu d'Emmanuel Macron dans une pizzeria euroise

Vernon, France

En commençant son service, ce mardi 15 janvier à midi, Dominique Besnard n'aurait pas pu parier qu'il allait faire une rencontre ... pour le moins insolite. Dans sa pizzeria de Vernon, "Le Lydo," il attendait bien Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Mais, à ses côtés, il a vu rentrer Emmanuel Macron dans son établissement.

Visite-surprise

"Ah non, c'était loin d'être prévu", insiste le gérant, un sourire dans la voix. "C'est la première fois que j'accueille un président dans mon restaurant ... et peut-être la dernière." Le chef de l'État était en route pour Grand-Bourgtheroulde : il y a lancé, ce mardi 15 janvier face à 600 maires normands, le premier acte du grand débat national, qui s'étend jusqu'au 15 mars. Et juste avant, il a effectué ce petit crochet culinaire ... et local !

Menu normand

Au menu du président de la République ? "Il a pris une escalope normande, avec des frites", précise Dominique Besnard. "Tout simplement ! Comme à la maison, j'allais dire."

Une cuisine simple, "traditionnelle" d'après le chef, qui a bien plu à ce client inattendu : "Je l'ai trouvé très humble, très simple. Il nous a remerciés de l'avoir reçu et félicités pour le repas", se réjouit le gérant.

"On n'a pas échappé à toute la parade photographique !"

La délégation politique, forte d'une dizaine de membres, s'est bien mêlée aux clients habituels du Lydo. "L'ambiance était sympathique", note Dominique. "Les gens étaient aussi surpris que moi de voir M. Macron !"

Et forcément, l'ayant à portée d'appareil, le chef n'a pas manqué d'immortaliser ce drôle de moment. "Naturellement !" rit-il. "On n'a pas échappé à toute la parade photographique qui va avec."

Des photos qui vont sans doute décorer les murs de son établissement à l'avenir, "que ça plaise ou pas". Rien de politique, précise le gérant : simplement un bon moyen, pour lui, de se souvenir de cette drôle d'anecdote.