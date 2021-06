La vallée du Rhône et le Nord-Isère vus d'en-haut ! Jetez un œil à ce cliché de Thomas Pesquet, l'astronaute français, en orbite autour de la terre au sein de l'ISS a clairement envie de... manger un morceau, si possible à "une bonne table".

Espace : Quand Thomas Pesquet photographie la vallée du Rhône et le Nord-Isère

Thomas Pesquet a pris l'habitude d'envoyer de jolies cartes postales de l'espace. Son mode de communication privilégié, c'est Twitter. Et, on ne sait pas si c'est la date du 9 juin et la nouvelle étape du déconfinement ou le manque de bonnes tables en orbite autour de la Terre, mais notre @Thom_astro a clairement envie de manger :

Les bonnes choses de la table me manquent un peu

"La Vallée du Rhône sous l’aile de Cygnus. Gastronomie et vins, c’est ça qu’elle m’évoque après 6 semaines à bord… Les bonnes choses de la table me manquent un peu, sans doute".

Nombreux sont sans doute les restaurateurs à envisager de l'accueillir avec plaisir à son retour sur terre, en octobre prochain.

