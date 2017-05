Essonne : d’athlète à star du clip de Nicki Minaj, la success-story de Willy Monfret

Willy Monfret est d’abord connu pour avoir fait partie de l’équipe de France d’athlétisme, il est désormais le mannequin vedette du dernier clip de la rappeuse américaine Nicki Minaj déjà visionné près de 5 millions de fois. Rencontre.

Ce parisien de 35 ans fait partie de ceux qu’on remarque dans la rue : 1m90, métisse aux yeux bleus, sourire ravageur. L’homme a su se servir de son physique. D’abord en étant athlète, il a fait partie de l’équipe de France de relais d’Athis-Mons, dans l’Essonne, en menant de front ses études de commerce.

Après une blessure importante le jeune homme décide de tout plaquer et part en Australie. Là, il fait des photos comme mannequin et s’aperçoit que c’est son ticket gagnant pour faire le tour du monde. Asie, Etats-Unis, Europe, Willy Monfret pose pour Ralf Lauren et L’Oréal et se fait repérer pour jouer dans des clips, notamment ceux de Nicki Minaj.

On se connait bien, on a une bonne alchimie sur le plateau - Willy Monfret

Willy Monfret, qui a grandi dans l’Essonne autour d’une mère bretonne et d’un père originaire de la Guadeloupe, devient donc le héros du dernier clip de la rappeuse américaine la plus riche l’an passé selon le classement Forbes : Nicki Minaj. La pulpeuse chanteuse a même détrôné Aretha Franklin dans le classement Billboard Hit, des 100 meilleurs singles, elle y est apparue 76 fois.

Dans ce clip, le Parisien incarne l’amoureux de la chanteuse, clip sensuel où on le voit quasiment nu mais il précise qu’il est très à l’aise avec son corps.

Proches de sa famille et déterminé

Le trentenaire désormais installé à Miami s’est aussi lancé comme DJ, il parcourt donc le monde pour mixer mais ne manque pas de rendre visite à sa famille et ses amis toujours installés en région parisienne quand il est de passage en France. En regardant son parcours, il en profite pour lancer un appel aux jeunes et les incite à croire en leurs rêves. Le sien, proposer son propre festival de musique à New York, prendra forme dans les prochains mois.